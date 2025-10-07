Hallan los cuerpos de dos de los desaparecidos en el derrumbe del edificio de Madrid

Los Bomberos de Madrid han hallado los cuerpos de dos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe del edificio de la calle Hileras de Madrid que ha colapsado este martes. Han recuperado el cadáver de uno de ellos y ha localizado a otro. Se desconoce por el momento de quiénes se trata. Lo que había trascendido hasta el momento de los desaparecidos es que eran Laura, una joven administrativa que se encontraba en la primera planta del edificio siniestrado, donde estaban las oficinas.

Los obreros detallaron también los otros tres desaparecidos eran Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, respectivamente, y que tienen entre 30 y 50 años. Al parecer, dos de ellos se encontraban en el momento del derrumbe en los baños ubicados en el sótano y el tercero en la última planta del edificio, que cuenta con seis alturas.

Son todos trabajadores de la empresa de construcción ANKA. Los obreros aseguran que todos tenían contrato y que cobran un salario de unos 1.100 euros mensuales.