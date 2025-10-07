Así se llevan los bomberos a uno de los heridos en el derrumbe de Hileras (Madrid)

Los bomberos trasladan a uno de los heridos en el derrumbe del edificio de Hileras
Los Bomberos de Madrid fueron los primeros en llegar a la calle Hileras 4 de Madrid tras derrumbarse el edificio que estaba en obras para construir un hotel de 4 estrellas.

En las imágenes del vídeo de esta noticia se aprecia cómo varios bomberos trasladan a uno de los heridos tras colapsar el edificio.

El colapso del edificio ha tenido lugar en una zona muy transitada, lo que obligó a cerrar calles, desalojar edificios cercanos y desplegar los servicios de emergencias.

Un total de 11 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar del siniestro centrados en el rescate de heridos y rastreo de los cinco trabajadores desaparecidos. Se trata de tres hombres y una mujer, pendientes de confirmar una quinta persona desaparecida y se teme que estos últimos hayan resultado atrapados por los escombros.

