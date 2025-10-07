Almeida suspende su agenda en Londres y regresa a Madrid tras el derrumbe del edificio

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha modificado de urgencia su agenda este martes y regresa a la capital de España desde Londres tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro, en la calle Hileras. Almeida ha suspendido su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative e igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se trasladará al lugar de los hechos.

Junto a Ayuso y a la espera de la inminente llegada de Almeida, también se han acercado a la calle Hileras la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura.

En torno a las 13:30 horas del martes se ha conocido el derrumbe de un edificio en la zona centro de Madrid, en la calle Hileras 6, junto a Ópera. Por el momento hay cuatro desaparecidos como consecuencia del incidente y otras cuatro personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave. El edificio se encontraba en obras.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado ante los medios de comunicación que son «alrededor de cuatro personas» las que se encuentran desaparecidas. Además ha informado también de los heridos.

Desde el momento del derrumbe se encuentran trabajando en torno al edificio once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con un total de 50 efectivos, tal y como se ha indicado desde Emergencias Madrid. También se han desplazado a la zona agentes de la Policía Nacional y la Policía Nacional, en pro de colaborar y prestar asistencia en la zona del suceso.

El edificio derrumbado

La calle Hileras 6 es la localización del edificio que se ha derrumbado este martes en pleno centro de Madrid. La Policía ha confirmado tres heridos, uno de carácter grave y dos leves, además de cinco desaparecidos. El colapso ha tenido lugar en una zona muy transitada, lo que ha obligado a cerrar calles y desalojar edificios cercanos. Como consecuencia del incidente se han desplegado los servicios de emergencias de inmediato.

El edificio se encontraba en obras. Según testigos presenciales, la construcción se ha desplomado por completo, dejando escombros sobre la vía y bloqueando el acceso a la zona. La rápida intervención de policías, bomberos y ambulancias ha permitido asegurar el perímetro y controlar la afluencia de curiosos.