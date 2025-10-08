Adiós a los cabeceros de siempre: su sustituto es mucho más elegante y transforma tu dormitorio
El sustituto del cabecero de la cama transformará por completo tu dormitorio, nos despedimos de los de siempre para dar la bienvenida al cambio. Necesitamos empezar a cuidar una serie de detalles que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Lo que necesitamos es apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca en estas próximas jornadas. Vamos a pasar más tiempo en casa, por lo que necesitamos estar preparados para apostar claramente por un giro radical que será esencial.
Estos cabeceros de siempre parece que tienen los días contados, conseguiremos apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Un cambio que puede ser el que nos marcará de cerca y le dará a nuestra habitación un toque elegante, pero también práctico. Justo lo que necesitamos en estos tiempos que corren y queremos apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial para maximizar el espacio y ganar en confort. Los expertos tienen muy claro qué es lo que necesitamos para ganar espacio.
Los cabeceros de siempre desaparecen
Ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser el que nos marcará de cerca.
Es momento de darle a nuestra habitación el plus de buenas sensaciones que necesitamos y que, sin duda alguna, podremos empezar a ver desde otro punto de vista. Conseguiremos un detalle prácticos y elegantes que maximizarán un espacio en el que pasamos mucho tiempo.
Necesitamos estar preparados para afrontar algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con la mirada puesta en un giro radical en la manera de ver el cabecero que, sin duda alguna, puede ser esencial en estos días.
Estaremos pendientes de un cambio para el que quizás no estamos del todo preparados. Un cabecero que lo cambiará todo y acabará siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ayudarnos a maximizar el espacio.
Este es el sustituto mucho más elegante que transforma tu dormitorio
Tu dormitorio se va a transformar por completo, de la mano de un cabecero que puede hacer una doble función, siendo un cabecero, pero también una estantería con mesitas integradas. Una tendencia que no hace que se vea más pequeño el espacio, sino todo lo contrario.
Los expertos de Crea espacios nos dan algunas ideas de la forma de poner este tipo de cabeceros exclusivos que se adaptan a nuestras necesidades, los de obra pueden ser una buena opción:
- A dos alturas para salvar una ventana. Arc Disseny Interiorismo ha diseñado un cabecero a medida con un extremo de menor altura para que precisamente se adapte a la ventana en L que queda en un rincón del dormitorio. De esta manera no se obstaculiza tanto el paso de la luz. Si todo el cabecero hubiera quedado a la altura baja no recogería la zona de los cojines. Así se resuelve la pared del cabecero para que este haga su función: recoja y proteja del frío de la ventana en las cabezas. La pieza a medida está acabada en palillería con dos mesitas de noche en blanco delante.
- Un cabecero a medida en piedra, piel y madera. Un diseño llamativo y lujoso que combina materiales naturales en el cabecero a medida como son la piel teñida en azul oscuro, la piedra natural a través del acabado veteado en tono claro y la madera entre ambos materiales y presente en la mesita de noche que se integra en la pieza. El azul del cuero continúa en la pared. Esta idea de CLB Architects no deja indiferente a nadie por su originalidad y atrevimiento, con incrustaciones en la pared. El cabecero en sí presenta los mecanismos integrados.
- Cabecero a medida proyectado en el techo. Proyectado en el techo.La opción por la que apuesta el estudio de diseño de interiores Egue y Seta es la de crear un cabecero a medida con un panel efecto madera veteada que se proyecta en ángulo en el techo sobre la cama. Esa plataforma superior sirve para instalar no solo focos, sino también una bonita iluminación ambiental perimetral, que potencia el efecto de superposición del elemento. A cada lado del panel de la pared, dos tiras de espejo que conceden profundidad al frente y aligeran el peso de la madera oscura.
- Cabecero de paneles móviles que ocultan la ventana. En un abrir y cerrar de cabecero. Tremendamente original y práctico. Este cabecero móvil, ideado por Andrea Diego y Vanesa Vergara, al frente del estudio de interiorismo IN56, resuelve el control de la luz en el dormitorio. Se trata de paneles correderos que se pueden abrir y cerrar de manera que se juega con la entrada de la luminosidad. Cerrado, no hay rastro de la ventana y también se protege térmicamente la zona de la cama. Es una buena idea para aquellos que no tienen más remedio que ubicar la cama delante de la ventana, pero no acaban de estar convencidos con la idea.