Un anciano de 78 años ha asesinado a tiros a su yerno, mosso d’esquadra en Lérida tras una disputa familiar por las nietas del homicida. El hombre disparó sobre la víctima en plena calle hasta matarlo y permaneció en el lugar del crimen hasta la llegada de la Policía para entregarse.

El tiroteo que se ha cobrado la vida del mosso ha tenido lugar este miércoles en la calle Doctora Castells de Lleida, en el barrio de Cappont, alrededor de las 15:30 horas.

A esa hora, el suegro ha disparado sobre su yerno hasta causarle la muerte. Tras la llegada de los primeros agentes al lugar, el asesino del mosso se ha entregado y ha indicado que guardaba en su coche el arma que había empleado en el crimen.