La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por ser los presuntos autores del doble crimen de dos hermanos, ocurrido en diciembre de 2023 en Casarrubios del Monte (Toledo) y, tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión provisional y sin fianza. Las víctimas, miembros de un clan familiar de Fuente El Saz (Madrid) fueron citados por los asesinos en un camino rural de la localidad toledana y acribillados a tiros.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2023, cuando se hallaron los cuerpos sin vida de los dos hermanos de 45 y 49 años, que habían sido tiroteados en un camino en Casarrubios del Monte, y no habían tenido posibilidad alguna de defensa.

Tras dos años de investigación, los agentes arrestaron el 24 de septiembre a dos de los presuntos autores de los asesinatos en la localidad de Mejorada del Campo (Madrid), y a un tercero en la localidad de Cebolla (Toledo), todos miembros de la misma familia. El cuarto detenido fue apresado en Olivenza (Badajoz) y es un vecino de la capital extremeña.

Requisan otra pistola a los asesinos

En el momento de las detenciones, dos de los implicados se encontraban en Mejorada del Campo (Madrid) desmontando atracciones de la feria. Durante el registro practicado a los arrestados los agentes intervinieron un arma corta de fuego ilegal, municionada y dispuesta para su uso inmediato.

La Guardia Civil siempre tuvo claro que el crimen fue una emboscada perpetrada por al menos dos tiradores más sus cómplices, ya que en el lugar del crimen localizaron casquillos y vainas de dos armas de fuego diferentes, una pistola y una escopeta de caza.

Fue una emboscada

Los cadáveres de los dos hermanos fueron localizados por sus familiares en un camino rural a un kilómetro del casco urbano de Casarrubios del Monte, junto a un chalé cuyos dueños no estaban en casa cuando sucedió el crimen.

Uno de los cuerpos estaba en el interior del vehículo, en el asiento del conductor, y el hermano yacía tumbado en el suelo, junto al coche a menos de dos metros del vehículo. En el lugar del crimen se recogieron casquillos de armas cortas y largas. La Guardia Civil también documentó varios impactos de bala en el turismo, que pertenecía a la madre de ambos, y también en la puerta de acceso al chalé.

Las víctimas tenían antecedentes

Según la familia de las víctimas, José y Antonio Yobano, de 45 y 49 años, habían viajado desde Madrid hasta Casarrubios para ver camiones y comprar uno. Ambos residían en Fuente El Saz del Jarama (Madrid) a más de 100 kilómetros de distancia del lugar del crimen.

Las víctimas tenían antecedentes por riñas tumultuarias y por delitos contra la seguridad vial y las diligencias siguen declaradas secretas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Illescas (Toledo) que lidera la investigación y ha enviado a prisión provisional a los cuatro arrestados.

La investigación ha sido realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo y ha contado con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de Talavera de la Reina (Toledo) y Badajoz y de personal de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y Badajoz.