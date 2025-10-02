La Guardia Civil ha confirmado la detención de un joven marroquí de 20 años por el asesinato en Almería del historiador Antonio Campos.

El cuerpo de Antonio Campos Reyes fue encontrado sin vida y con evidentes signos de violencia dentro del maletero de su coche, un Volkswagen Passat de color blanco, en la barriada de San Agustín, en El Ejido, cerca de unas instalaciones hortofrutícolas.