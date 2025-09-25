La Policía Nacional busca a un ladrón encapuchado que aprovechó el asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola (Málaga) para robar una riñonera al cadáver cuando aún estaba caliente. El joven ladrón pasaba por el lugar del asesinato y aprovechó el momento para desvalijar el cadáver de la víctima asesinada por un sicario de la Mocro Maffia.

Fuentes policiales han confirmado que las cámaras de la zona registraron el momento de diciembre de 2024 en el que el ladrón, minutos después del tiroteo, se topa con el cadáver acribillado en la puerta de un club cannábico.

El joven, se tapa la cara con una capucha y aprovecha el momento para robarle la riñonera al cadáver, ha adelantado El Sur. Luego desaparece con su botín, la riñonera que presuntamente contenía la recaudación diaria del club cannábico ya que el asesinado a tiros era el propietario del local.

Un sicario magrebí de 17 años

El asesinato se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada en la vía pública a tiros.

Se trataba de un ajuste de cuentas ejecutado por un sicario belga de origen magrebí y de 17 años. El asesino actuó por encargo de la Mocro Maffia holandesa.

Las primeras indagaciones permitieron conocer que el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, ya esperaba apostado en las inmediaciones la salida del dueño del local. El sicario disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea. Durante el asesinato, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien huyó en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones. En ese momento aparece el ladrón que desvalijó el cadáver.

Seis detenidos por el asesinato

Sólo cuatro meses después, la Policía ya tenía identificados a los autores y había detenido a seis de ellos, el séptimo murió en un enfrentamiento armado con la policía holandesa antes de su arresto.

Entre los seis arrestados se cuentan el sicario, dos ciudadanos neerlandeses que actuaron supuestamente como cooperadores directos y las mujeres que le proporcionaron las armas al sicario y huyeron desde España a Francia y Países Bajos.

Los arrestados están imputados por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.