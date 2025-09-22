El asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola (Málaga) en diciembre del año 2024 fue un encargo. Su ejecutor, un sicario menor de edad de 17 años que disparó 18 veces sobre la víctima con una pistola Tokarev. La Brigada de Policía Judicial de Málaga le ha detenido cuando estaba preparando un nuevo crimen para la Mocro Maffia y la justicia ha entregado al sicario a los Países Bajos que le reclaman por otro grave crimen.

Los agentes de la UDYCO de la Brigada de Málaga detuvieron al sicario cerca del paseo marítimo de la ciudad cuando el sicario de 17 años estaba haciendo un reconocimiento del lugar elegido para matar a otra persona por encargo. El sicario, que intentó pasar desapercibido montado en un patinete, fue localizado, identificado y detenido en una segunda emboscada policial.

El menor de 17 años fue a la cárcel acusado de asesinato pero tenía una orden europea de reclamación por los Países Bajos por un crimen de igual gravedad, por lo que el experimentado sicario fue entregado a su país de origen.

Detenida la cómplice del sicario menor

Ya en junio, el comisario de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, Pedro Agudo, informó de la detención en Países Bajos de una mujer por su relación con la investigación de la muerte a tiros de un hombre en la localidad malagueña de Fuengirola en diciembre de 2024.

Agudo relató que en el marco de la operación Smoke: «Hemos detenido en Holanda a la persona que se encargaba de traer las armas y trasladarlas a la Costa del Sol. Se trata de una mujer y obviamente estamos hablando del entorno Mocro Maffia».

La ‘Mocro Maffia’ y una pistola Tokarev

La operación Smoke arrancó tras un tiroteo el 7 de diciembre del año pasado en la calle Asturias de la localidad costasoleña, en el que resultó muerto un individuo de origen neerlandés en la puerta de un club cannábico. En ese momento se intervinieron 18 vainas percutidas de arma de fuego. Una pistola Tokarev de fabricación soviética.

La víctima fue encontrada en la calle sobre las 1.55 horas y presentaba varias heridas por arma de fuego, una de ellas en la cabeza. Los agentes hallaron el arma utilizada en la ejecución y tirando del hilo identificaron a la mujer que proporcionó las armas para cometer el asesinato por encargo.

Con la detención del joven sicario de 17 años, se da por cerrado el caso en España. Ni la mujer, ni el menor de edad han querido declarar nada al respecto sobre el móvil del crimen que tiene su origen en los Países Bajos, fuera de la demarcación española.