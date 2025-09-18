La Policía ha detenido en Valencia a una mujer de 33 años y nacionalidad española acusada de acuchillar a su inquilino por no pagarle el alquiler de la habitación. La mujer discutió con la víctima, también español y de 40 años, agarró un cuchillo de cocina y se lo clavó en el pecho causándole una herida de tres centímetros de profundidad. La agresora tenía una orden de detención por no presentarse a un juicio previo en el que le piden 9 años de cárcel por robo y lesiones.

Los hechos ocurrieron a las nueve de la noche del pasado lunes 15 de agosto en un piso ubicado en la calle Franco Tormo de Valencia. La mujer volvió a discutir con su inquilino por no pagarle el alquiler de la habitación que tiene asignada y en medio de la trifulca cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó en el pecho causándole una herida de tres centímetros.

El hombre, de 40 años y nacionalidad española, acudió por sus propios medios a un centro hospitalario sin llamar a los servicios de emergencias y se negó a denunciar a su casera por la cuchillada.

Le piden 9 años por otra agresión previa

A pesar de no mediar denuncia, y avisada la Policía por el centro sanitario, al tratarse de una agresión con arma blanca y constarle una reclamación judicial pendiente, la Policía Nacional procedió a la detención de la casera de 33 años.

La arrestada, de nacionalidad española, tenía una orden de búsqueda emitida por un juzgado de Murcia tras no comparecer en un proceso en el que se la investiga por otra agresión violenta, tal y como adelanta Las Provincias. En este juicio pendiente en la Audiencia Provincial de Murcia, la Fiscalía pide para la agresora un total de nueve años de prisión por los delitos de robo con violencia y de lesiones.