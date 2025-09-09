La Policía busca en los alrededores de los jardines del Turia al violento ladrón que el miércoles le propinó una paliza brutal a una mujer de 62 años para robarle. La familia ha pedido ayuda en las redes sociales para localizar al desalmado.

Carmen lleva una semana intubada en el hospital recuperándose de las graves heridas que le infligió el ladrón. La víctima tiene cuatro costillas rotas, y sufre fracturas de nariz y de hombro. En el hospital le han tenido que dar 20 puntos de sutura en la cara, junto al ojo.

Paula, la nuera de Carmen, ha hecho público el caso en las redes sociales: «Pido ayuda a la gente para localizar al ladrón que le dio la paliza a Carmen, esto no puede quedar así, hay que evitar que se lo haga a otras mujeres», ha explicado en el programa Mañaneros de TVE.

Le dio puñetazos y patadas

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 3 de septiembre alrededor de las 21:30 horas en los jardines del Turia. Carmen pasaba con su patinete cuando sintió un golpe brutal en la cara y perdió el conocimiento.

«La encontró una mujer y en principio pensaron que había sido un accidente, sin embargo pronto se descubrió que le habían robado el patinete y le faltaban el teléfono móvil y la cartera», explica la nuera de la víctima.

El agresor no se contentó con derribarla de un puñetazo en la cara. «A continuación le dio patadas cuando estaba indefensa y sin conocimiento, en el suelo», cuenta Paula.

La investigación policial ha comenzado por los grupos de personas que duermen al raso en los jardines del Turia. Entre los sin techo se camuflan delincuentes habituales sin escrúpulos.

La Policía ya detuvo hace unos días a los ladrones de otro patinete, asaltaron a una joven para robarle. En otra ocasión, durante una identificación rutinaria los agentes hallaron a un delincuente reclamado por la justicia.