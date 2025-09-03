La intervención inmediata de la Policía Nacional frenó una pelea con armas blancas, posiblemente a botellazos, en la puerta de un bar de Vallecas que se ha cobrado tres detenidos que a la vez han resultado heridos en el enfrentamiento, uno de ellos de gravedad. Las víctimas y a la vez verdugos, son dos hombres dominicanos y otro sudanés.

La madrugada de este domingo terminó con una violenta reyerta multitudinaria en Puente de Vallecas, dentro de un bar situado en la Avenida de Monte Igueldo. La Policía Nacional detuvo a tres personas con síntomas evidentes de embriaguez, tras enfrentarse lanzando botellas y golpeándose con objetos contundentes y armas blancas.

El suceso arrancó pasadas las 6:00 horas de la madruga de este miércoles en el exterior del local con un enfrentamiento verbal que desató la pelea ya dentro del bar y cafetería.

La Policía llegó en plena pelea

La rápida intervención de los efectivos policiales resultó crucial para frenar la salvaje pelea. Los agentes irrumpieron en el bar en plena pelea y los implicados fueron arrestados en el interior del local.

Dos de los jóvenes participantes en la pelea han tenido que ser trasladados al Hospital Gregorio Marañón, uno de ellos en estado grave por una herida profunda en la zona posterior del cuello. El tercero presentaba contusiones y heridas alrededor de la barbilla.

Los tres detenidos serán puestos a disposición judicial acusados de lesiones y riña tumultuaria. Las primeras investigaciones de los agentes descartan cualquier relación de los detenidos con bandas latinas.