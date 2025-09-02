La Policía Nacional ha detenido a 16 de los ocupantes del cayuco rescatado en aguas de Canarias el 24 de agosto, todos acusados de la matanza de otros 72 inmigrantes de la embarcación. Los policías investigan si los detenidos asesinaron a las víctimas en el cayuco tras acusarlas de brujería, tal y como adelantó OKDIARIO.

Según el relato de los 248 supervivientes, algunos de los ocupantes del cayuco fueron tiroteados y otros arrojados vivos por la borda a manos de un grupo de cerca de 20 inmigrantes, entre los que se hayan los 16 arrestados en las últimas horas.

Ahora, la Policía Nacional trata de averiguar quiénes gobernaban el cayuco en el que se produjo la matanza, que pueden ser responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de homicidios por imprudencia si dejaron a otros morir de deshidratación y de los delitos de homicidio en el caso de los que fueron asesinados y arrojados por la borda de la embarcación.

Acusaciones de brujería en el cayuco

Los testigos cuentan que los inmigrantes investigados, todos jóvenes, se confabularon para acusar de brujería a decenas de inmigrantes compañeros de viaje en el cayuco. Los mataron a tiros y tiraron sus cadáveres por la borda antes de llegar a las Islas Canarias, a otros los arrojaron vivos por la borda.

Según la investigación, el cayuco se había perdido en la ruta marítima hacia las Islas Canarias y llevaba más de diez días en alta mar cuando entre 20 y 30 viajeros, jóvenes la mayoría, se impusieron al resto y decidieron asesinar a decenas de ocupantes. En el cayuco viajaban 320 personas y a Canarias llegaron 248 tras ser rescatados por Salvamento Marítimo después de 15 días de navegación.