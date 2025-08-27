Son las imágenes de la salvaje agresión a dos policías nacionales en Alcalá de Guadaira (Sevilla) que acudieron a detener a un sujeto que había destrozado un bar y propinado una paliza a su propietario. Un testigo grabó la agresión del detenido que dio positivo a alcohol y cocaína.

Los hechos han tenido lugar el pasado 23 de agosto a primera hora de la tarde cuando los testigos llamaron urgentemente a la Policía Nacional porque un vecino muy conocido por su carácter violento estaba destrozando un bar de localidad sevillana.

Tras una agresiva discusión con el propietario del local, el arrestado agarró un taburete y comenzó a destrozar el bar. Durante la reyerta, le rompió la clavícula al propietario y arrasó con el establecimiento.

Patadas en la cabeza los policías

El protagonista de la agresión, un hombre de 50 años, recibió a los agentes a golpes. Primero le asestó un puñetazo en la cara al agente que se acercó a identificarle y luego la emprendió a patadas y golpes con los dos policías y con los que acudieron a reforzar a sus compañeros.

Las imágenes del vídeo que grabaron los testigos muestran al agresor fuera de sí, golpeando con fuerza a los agentes y dándoles patadas en la cabeza con unas botas de puntera de acero.

Tras la agresión dio positivo a cocaína

Tras más de cinco minutos de agresión a los policías, los agentes consiguieron contener al agresor y detenerle. El arrestado, sin antecedentes policiales pero muy conocido en la localidad por su carácter violento, dio positivo en alcohol y cocaína.

Ahora, se le acusa de los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños, entre otros, y el sindicato policial JUPOL se ha personado en la causa contra el agresor porque las víctimas son afiliados de su organización.

17.000 agresiones a policías y guardias

Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia que la agresiones a policías en España no dejan de aumentar: «Esta es una prueba más de la pérdida del principio de autoridad que se suma a las casi 17.000 agresiones que sufrimos policías nacionales y guardias civiles el año pasado. Ya nos hemos personado en la causa al ser afiliados a JUPOL, y donde mostramos todo nuestro apoyo a los compañeros intervinientes».

Además, desde JUPOL señalan la problemática actual que tienen con los dispositivos eléctricos con los que el Ministerio del Interior está dotando a los agentes: «Uno de los compañeros actuantes es operador de Táser y está habilitado para su uso, pero como venimos denunciando desde meses atrás, no pueden hacer uso de muchas de ellas porque dan fallo informático o de las propias cámaras por lo que no las pueden llevar de servicio, como ha sido el caso y hubiera evitado males mayores».