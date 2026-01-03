El teniente general Gan Pampols: «Maduro ha permitido el ataque y ha pactado su captura por EEUU»

El teniente general Francisco José Gan Pampols, reconocido experto en asuntos militares y geopolíticos, ha ofrecido a OKDIARIO un análisis de la histórica operación militar estadounidense sobre Venezuela que ha culminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Según el militar, todo apunta a que el dictador bolivariano no solo conocía el ataque, sino que habría pactado su propia detención.

«La hipótesis más plausible es que ha habido un acuerdo», afirma Gan Pampols. El general explica que una operación de fuerzas especiales para capturar a un presidente en territorio hostil tendría «una complejidad tal y un riesgo tan elevado» que la rapidez con la que se ha resuelto sugiere algo más que una simple extracción militar. «Un presidente en situaciones de este nivel de gravedad estaría en protección máxima, habría buscado un reducto, estaría fuertemente protegido por unidades propias», argumenta.

Una operación quirúrgica coordinada

El experto militar describe los ataques de esta madrugada como una «extracción quirúrgica» que habría afectado estratégicamente al sistema de mando y control del ejército venezolano y a la infraestructura eléctrica del país. «Se ha añadido un punto de caos» para facilitar la operación, señala Gan Pampols, quien destaca que los objetivos no se limitaron a instalaciones militares.

Entre los blancos figuraron la residencia del ministro de Defensa y un ataque terrestre contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, conocida en España por sus encuentros con el exministro José Luis Ábalos. «Ha sido una acción quirúrgica para descabezar un régimen», explica el general, añadiendo que tanto la vicepresidenta como el ministro de Defensa «estaban en la línea de sucesión de Maduro».

«No estamos viendo la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza»

Respecto al marco legal de la intervención, Gan Pampols es tajante: «Desgraciadamente, el entorno predecible basado en reglas del derecho internacional ha quedado soslayado». El general reconoce que se trata de una acción unilateral sin respaldo de organismos internacionales. «Esto responde única y exclusivamente a los intereses de Estados Unidos», afirma, aunque matiza que «indirectamente la población venezolana, si la transición es la adecuada, salga beneficiada».

El ejército venezolano, sin capacidad de respuesta

Sobre las capacidades militares del régimen bolivariano, el teniente general es demoledor: «En términos reales no puede hacer nada o casi nada». Gan Pampols explica que el ejército venezolano no puede responder al bloqueo naval, «no tiene con qué», ni puede recuperar el dominio del espacio aéreo. «Lo sensato es que algún mando militar intente construir un consenso sobre los siguientes pasos» para que las Fuerzas Armadas cedan «los espacios adecuados al poder civil».

Un vacío de poder sin precedentes

Preguntado sobre quién está al mando en Venezuela tras la captura de Maduro, la respuesta del general es contundente: «Nadie. Nadie oficialmente». Gan Pampols explica que la única estructura permanente que queda son las Fuerzas Armadas, sobre las que «surgirá un primer elemento con el que exista capacidad de negociación para esa transición».

El bloqueo naval y aéreo dirigido por el teniente general del Cuerpo de Marines estadounidense Donovan, bajo el paraguas del Comando Sur (Southcom), «no se va a desmantelar inmediatamente», advierte el experto. «Tiene que garantizarse que los objetivos conseguidos de forma directa tienen un desarrollo posterior».

Reacción internacional: más condenas verbales que represalias

Respecto a los aliados internacionales de Venezuela, Gan Pampols descarta acciones directas: «Yo creo que nada. Una condena muy firme, pero nada más». El general recuerda que tanto Rusia como China e Irán tienen «sus propios problemas» y considera «muy difícil que se intente alguna acción de carácter directo sobre intereses de Estados Unidos».

En cuanto a la OTAN, el teniente general aclara que la organización no tiene responsabilidad en esta operación: «Esto ha ocurrido de forma unilateral y fuera del ámbito de la OTAN». Gan Pampols explica que, «en puridad, sería una declaración de guerra de un país contra otro país», pero descarta que Estados Unidos invoque el artículo 5 del tratado porque «no se le ataca, es el agresor».

Para España y otros aliados europeos, el general considera que «dada la situación de tensión sobre la fragilidad del vínculo transatlántico, habrá mucha contención» y, probablemente, «condenas de bajo nivel».