España anuncia una novedad histórica: las amas de casa tendrán acceso a la pensión no contributiva en 2026

Las amas de casa tendrán acceso a la pensión no contributiva en 2026, una novedad histórica que puede cambiarlo todo. La realidad es que muchas mujeres han decidido quedarse en casa para cuidar a su familia. En especial desde hace unas décadas en las que el trabajo fuera de casa de la mujer era extraño o minoritario. Hoy en día, muchas mujeres trabajan y compaginan el mundo del trabajo y del cuidado de su hogar, que está dividido en dos.

Son nuevos tiempos, aunque no todas deciden compartir tareas y tener un espacio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical para aquellas mujeres que trabajan horas y horas en un hogar que a partir de ahora le dará acceso a una pensión no contributiva. Es decir, tendrá un dinero a final de mes este 2026 que le permitirá disfrutar de cierta independencia o al menos, disponer de unos euros para poder llegar a final de mes en unos días en los que no es nada fácil conseguir este cambio que pensábamos tener en cuenta.

Una novedad histórica la anuncia España

España no duda en aprovechar al máximo algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ayudar a muchas personas.

Todo el mundo se merece un sueldo acorde por el trabajo que realiza. Las mujeres históricamente han tenido un espacio reservado en el interior de las casas y lo han hecho de tal forma que deberemos empezar a tener en consideración algunos detalles esenciales.

Es hora de anunciar esta novedad histórica que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que, sin duda alguna nos dará algunos detalles esenciales en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este anuncia pondrá en su lugar una brecha de género que puede que irá desapareciendo por momentos. Con la llegada de un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Las amas de casa podrán, por fin, tener una pensión en 2026.

Las amas de casa tendrán una pensión no contributiva en 2026

En 2026 han podido lograr una pensión no contributiva, las amas de casa podrán disponer de un dinero de esta manera. Tal y como explican en el blog de IMSERSO: «El Estado a través de la Seguridad Social garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social. La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios».

Siguiendo con la misma explicación se necesita cumplir con una serie de requisitos para poder optar a esta pensión no contributiva:

Edad: tener sesenta y cinco o más años.

Residencia: residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Carecer de ingresos suficientes:

Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2026, sean inferiores a 8.803,20 € anuales.

No obstante, si las rentas o ingresos personales son inferiores a 8.803,20 € anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen más adelante. Existirá unidad económica de convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. El parentesco por consanguinidad hasta el 2º grado alcanza a: padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante. Las personas que convivan con el solicitante en el mismo domicilio y no estén unidas con el solicitante por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o adopción hasta el segundo grado no se integran en la unidad económica de convivencia y las rentas o ingresos imputables a esas personas no se computan a efectos de acreditar el requisito de carecer de ingresos suficientes.