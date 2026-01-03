Abascal pide al narcoterrorista Maduro que se rinda «para evitar el sufrimiento de su pueblo»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al dictador Nicolás Maduro que se rinda para evitar el «sufrimiento del pueblo venezolano». «El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad», ha indicado Abascal en su perfil de X tras el ataque de EEUU al régimen chavista.

Al menos siete explosiones se han producido en la madrugada de este sábado en Caracas. Varios helicópteros MH-47 Chiook sobrevolaron Venezuela durante los ataques, en una operación que tiene como objetivo infraestructuras clave de la narcodictadura de Maduro.

Según las primeras informaciones, se han llevado a cabo bombardeos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña.

El dictador venezolano Nicolás Maduro está actualmente acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos, y la CIA ya ejecutó un ataque aéreo con drones en un muelle utilizado por los carteles de la droga venezolanos la pasada semana, en la primera acción sobre suelo venezolano por Estados Unidos desde que comenzó la ofensiva contra los barcos encargados de distribuir droga. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya avisó de que estaba preparado para ordenar «ataques» sobre objetivos en territorio venezolano.

Maduro declara el «estado de conmoción»

Nicolás Maduro ha declarado el «estado de conmoción» exterior en todo el territorio nacional tras la ofensiva de Estados Unidos contra su régimen, calificando la operación estadounidense como una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos».

En un comunicado, el régimen chavista ha informado de que Maduro «ha firmado y ordenando» la implementación del decreto que declara el «estado de conmoción exterior», con el fin de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».

Además, según ha apuntado el narcodictador en el escrito, el objetivo de EEUU es «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política» de Venezuela.