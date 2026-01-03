¿Podría Venezuela responder a Estados Unidos? Así es el ejército de Maduro

Estados Unidos ha bombardeado al régimen de Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado, dejando, al menos, siete explosiones en la capital de Venezuela, Caracas. Este ataque llega después de que el Ejército de Estados Unidos haya estado atacando embarcaciones venezolanas con cargamentos de droga en las últimas jornadas. Varios helicópteros MH-47 Chiook sobrevolaron Venezuela durante los ataques, en una operación en la que estarían teniendo como objetivo infraestructuras clave de la narcodictadura de Maduro.

Según las primeras informaciones, se han llevado a cabo bombardeos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña.

Los ataques aéreos y con misiles de esta madrugada no se han limitado a la capital de Venezuela. Todo el país está bajo bombardeo, según informaciones llegadas del país caribeño.

En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos. Parece que se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo. ¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/SsbCyw18RY — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 3, 2026

¿Podría Venezuela responder a EEUU?

Venezuela cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y las milicias. El régimen de Nicolás Maduro sostiene que dispone de «cientos de miles de efectivos», incluyendo personal regular y civiles armados, pero esas cifras son difíciles de verificar y que el deterioro económico del país ha afectado seriamente el entrenamiento, la logística y la operatividad militar.

Gran parte del arsenal venezolano fue adquirido gracias a la estrecha cooperación con Rusia y otros aliados, e incluye aviones de combate Sukhoi, sistemas de defensa antiaérea, helicópteros, tanques y armamento ligero. Sin embargo, muchos de estos equipos son antiguos, ya que requieren mantenimiento especializado y podrían no estar en condiciones óptimas para enfrentar a una potencia militar como Estados Unidos.

En un escenario de enfrentamiento convencional, la desventaja de Venezuela sería significativa, por lo que la FANB no podría sostener una guerra directa ni prolongada contra las fuerzas estadounidenses, que poseen mayor capacidad de inteligencia, ataque de precisión y control del espacio aéreo y marítimo.

Maduro declara el «estado de conmoción»

Por otro lado, Nicolás Maduro ha declarado el «estado de conmoción exterior» en todo el territorio nacional tras la ofensiva de Estados Unidos contra el narco venezolano, que ha calificado como una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos» en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

En un comunicado, el régimen venezolano informó de que Maduro «ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior», con el fin de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».