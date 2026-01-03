Maduro declara el «estado de conmoción» en Venezuela y llama a su población a «tomar las calles»

El narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras la ofensiva de Estados Unidos contra el narco venezolano, que ha calificado como una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos» la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

En un comunicado, el régimen venezolano informó de que el jefe de Estado «ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior», con el fin de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».