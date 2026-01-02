Fact checked

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que toma una alta dosis de aspirina por «superstición» y aseguró tener «buena genética» en una entrevista sobre su salud con The Wall Street Journal (WSJ) publicada este jueves.

El WSJ indica que la entrevista con Trump fue telefónica y espontánea, y que tuvo lugar después de que el diario compartiera detalles con la Casa Blanca sobre su seguimiento de la salud del presidente, lo que pareció irritarlo. «Hablemos sobre salud de nuevo, por enésima vez. Mi salud está perfecta», declaró Trump, que atribuye a su herencia genética su buena energía a sus 79 años de edad: «La genética es muy importante. Y yo tengo muy buena genética».

Uno de los temas que aborda el artículo es su consumo de 325 miligramos de aspirina al día, según indicó su médico, Sean Barbarella, quien señala que la usa como «prevención cardíaca» en contraposición a una dosis baja estándar de unos 81 miligramos.

«Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón (…). Quiero sangre buena, diluida, pasando por mi corazón. ¿Tiene sentido?», comentó Trump, que dijo ser «un poco supersticioso».

«Les gustaría que me tome la (dosis) más pequeña (…). Me tomo la grande, pero lo he hecho durante años y lo que ocurre es que provoca hematomas», agregó el presidente, que sigue ese hábito desde hace 25 años, indica el WSJ.

Trump admite usar «maquillaje» en las manos después de que alguien lo «golpee», y reconoce que en una ocasión, tras chocar la mano con la ahora fiscal Pam Bomdi, el anillo de esta le hizo una pequeña herida que sangró.

Buen sueño

Otro tema es el de su sueño, pues envía mensajes o llama a sus asesores a las dos de la madrugada o más tarde, a lo que responde que nunca ha sido un «dormilón» y argumenta que cierra los ojos en algunas reuniones porque es «relajante».

El mandatario también destaca que no le interesa una rutina de ejercicio más allá del golf porque le parece «aburrido», y explica que «caminar en una cinta o correr en una cinta durante horas, como hacen otras personas», no es lo suyo.

Además, Barbarella aclaró que el presidente tiene una «insuficiencia venosa superficial crónica» que inflama la parte baja de sus piernas, una condición que trató con unos calcetines de compresión un tiempo. «No me gustaban», añadió Trump.

El médico sostuvo que Trump, que es el hombre de mayor edad en asumir la presidencia de EEUU, «tiene una salud excepcional y está perfectamente equipado para ejecutar sus deberes».

Cáncer de colon

Un hallazgo reciente podría cambiar la forma en que se trata el cáncer colorrectal tras la cirugía. La aspirina, un fármaco barato y ampliamente utilizado desde hace más de un siglo, ha demostrado reducir de forma significativa el riesgo de recaída en pacientes con un subtipo concreto de este tumor. El ensayo clínico ALASCCA, liderado por el Instituto Karolinska y presentado en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, se centró en analizar a pacientes operados de cáncer de colon y recto en estadios iniciales en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.

El estudio incluyó a más de 3.500 pacientes y encontró que alrededor del 37 % tenía mutaciones en la vía PI3K, lo que los convierte en un grupo con un comportamiento biológico distinto y potencialmente más sensible al tratamiento con aspirina. A estos pacientes se les administró aspirina en dosis diarias de 160 miligramos durante tres años tras la cirugía y los resultados fueron sorprendentes. En quienes tenían mutaciones concretas del gen PIK3CA en los exones 9 y 20, la tasa de recurrencia del cáncer fue del 7,7 % en el grupo que recibió aspirina frente al 14,1 % en el grupo de control, lo que supone una reducción del riesgo de recaída cercana al 51 %.

¿Evita la metástasis?

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha descubierto, en experimentos con ratones, el mecanismo por el cual la aspirina podría evitar la metástasis en algunos tipos de cáncer. Los autores de la investigación, recogida este miércoles en la revista Nature, advierten de que su hallazgo servirá de apoyo a los ensayos clínicos en curso para analizar la eficacia de la aspirina para prevenir la propagación del cáncer en humanos, pero en ningún caso supone que una persona con cáncer deba tomarse este fármaco sin prescripción médica.

En las personas, el uso de la aspirina puede tener efectos secundarios graves, ya que puede alterar el revestimiento del estómago y aumentar el riesgo de hemorragias intestinales.

En el caso de los experimentos con ratones llevados a cabo para este estudio, el hallazgo de que la aspirina puede evitar la expansión del cáncer fue «fruto de la casualidad» cuando los autores trataban de entender mejor cómo responde el sistema inmunitario a la metástasis.