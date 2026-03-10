El Festival de Málaga y el Hospital Quirónsalud Málaga celebran juntos en un acto sus 14 años de colaboración

Fact checked

El Hospital Quirónsalud Málaga y el Festival de Málaga han celebrado un acto como agradecimiento mutuo por los años de colaboración entre ambas entidades. Así, la tarde del lunes 9 de marzo el director del Festival, Juan Antonio Vigar, ha visitado el Hospital Quirónsalud Málaga para descubrir junto a su director gerente, el doctor Tomás Urda, una placa conmemorativa de estos 14 años de alianza.

Justamente 14 años es también el tiempo que Juan Antonio Vigar cumple como director del festival de cine en español más internacional, que está celebrando del 6 al 15 de marzo su vigésimo novena edición.

A lo largo de este tiempo, el Hospital ha prestado cobertura sanitaria en los distintos espacios del festival, además de colaborar en distintas iniciativas de promoción de la salud vinculadas al evento. Esta colaboración ha venido a reflejar la conexión entre salud, cultura y ciudad, reforzando el compromiso del Hospital con las principales iniciativas sociales y culturales de Málaga.

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha aprovechado el encuentro para destacar que “la colaboración con el Hospital Quirónsalud Málaga ha sido fundamental para el desarrollo del festival con las máximas garantías sanitarias todos estos años. Su profesionalidad y compromiso han contribuido a que cada edición se celebre con más seguridad, tranquilidad para todos participantes y siempre promoviendo la salud”.

Por su parte, el director gerente del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor Tomás Urda, ha agradecido este reconocimiento en nombre de todo el personal de los distintos centros de Quirónsalud Málaga y ha subrayado que “para todos y cada uno de nosotros es un orgullo colaborar con un evento que proyecta internacionalmente la cultura y el cine en español, y formar parte de una iniciativa que sitúa a Málaga en el centro de la actividad cultural”.

Entre las distintas iniciativas que Quirónsalud tiene en esta edición del Festival se encuentra el Ciclo Cine y Salud, en el que este año se proyecta Truman el viernes 13 de marzo a las 18:30h en el Cine Albéniz. Esta cinta dirigida por Cesc Gay y protagonizada por Javier Cámara, Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Àlex Brendemühl pone el foco en la salud emocional: el miedo, la aceptación, el duelo anticipado y el valor del acompañamiento en los procesos de final de vida. Entre silencios, decisiones difíciles y momentos de humor que alivian la carga, se reivindica la amistad como sostén terapéutico fundamental. Así, en la mesa coloquio de esta tercera edición de Cine y Salud, participan las doctoras Toñi Fernández e Isabel Leiva, especialistas de Urgencias y de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Quirónsalud Málaga, área clave en el proceso que relata la película.

Además, Quirónsalud entregará el Premio Quirónsalud al Documental más Social, cuyo acto de entrega tendrá lugar el 14 de marzo a las 12:45 h. en el Cine Albéniz. Este reconocimiento pone en valor aquellas producciones documentales que destacan por su sensibilidad social y por visibilizar realidades vinculadas a la salud, la superación y el impacto humano de diferentes circunstancias personales y colectivas.