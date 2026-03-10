Fact checked

AstraZeneca ha presentado su nuevo espacio web Un cuidado compartido, una iniciativa que busca informar y concienciar a la población general sobre la relación entre la enfermedad renal crónica, las patologías cardiovasculares y la diabetes, así como sobre la importancia de la Atención Primaria en la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento de estas enfermedades.

Este recurso digital está dirigido a pacientes, familiares y a cualquier persona interesada en conocer mejor estas patologías, que se encuentran entre las enfermedades crónicas con mayor impacto en la salud pública mundial. Coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, la plataforma pone especial foco en la enfermedad renal crónica (ERC), una patología que se produce cuando aparecen alteraciones en la estructura o en la función de los riñones que impiden que trabajen correctamente.

La web ha sido diseñada para facilitar el acceso a información actualizada y rigurosa sobre las enfermedades cardio-renal-metabólicas e incluye distintos recursos audiovisuales. Uno de sus principales objetivos es poner en valor el papel crucial de la Atención Primaria en el abordaje de estas patologías. En el caso de la enfermedad renal crónica, los profesionales de este nivel asistencial desempeñan un papel fundamental en la identificación temprana de los pacientes, la derivación oportuna al especialista en Nefrología y el seguimiento de los cambios en el estilo de vida necesarios para mejorar la evolución de la enfermedad.

Con motivo del Día Mundial del Riñón, el espacio estrena un primer vídeo en el que se abordan diferentes aspectos de la vida con enfermedad renal crónica desde la perspectiva del paciente. El contenido también destaca cómo la Atención Primaria puede contribuir a reducir el infradiagnóstico de esta patología mediante la detección precoz y el seguimiento de personas con factores de riesgo, como la hipertensión o enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, en las que la prevalencia de ERC puede alcanzar entre el 35% y el 40%.

«Es fundamental que las personas que puedan tener una enfermedad renal acudan a Atención Primaria, porque la enfermedad renal no da síntomas hasta que se encuentra en etapas muy avanzadas», explica Ana, representante de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), paciente de enfermedad renal crónica y participante en este primer contenido audiovisual.

La enfermedad renal crónica es conocida como la enfermedad silenciosa, ya que en sus fases iniciales suele presentarse sin síntomas. Como consecuencia, muchas personas que la padecen desconocen su estado y no son diagnosticadas hasta etapas avanzadas. Las estimaciones indican que para el año 2035 más de 1.000 millones de personas mayores de 65 años podrían estar afectadas por esta patología, que se situaría entre las cinco primeras causas de muerte a nivel mundial.

Afecciones crónicas

En este contexto, los especialistas subrayan el papel esencial de la Atención Primaria en la identificación temprana de los pacientes y en su posterior derivación a Nefrología. Además, este nivel asistencial es clave en el seguimiento continuado de los pacientes y en la promoción de cambios en el estilo de vida.

La enfermedad renal crónica, además, suele estar asociada a otras afecciones crónicas, especialmente a enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes tipo 2. Estas patologías comparten factores de riesgo y pueden potenciarse entre sí, evolucionando en muchos casos de forma silenciosa y simultánea, lo que pone de relieve la necesidad de un abordaje integral y personalizado.

Los datos de estudios poblacionales en España estiman que la prevalencia real de la enfermedad renal crónica se sitúa entre el 10% y el 15%. Sin embargo, los casos identificados y diagnosticados son inferiores al 5%, lo que evidencia un importante infradiagnóstico y refuerza la necesidad de mejorar las estrategias de detección precoz.

La iniciativa forma parte de una campaña más amplia orientada a fomentar un abordaje integral de las enfermedades cardio-renal-metabólicas, con especial énfasis en la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado. En los próximos meses, el espacio web incorporará nuevos vídeos y contenidos divulgativos dirigidos a la población general.