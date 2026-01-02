Abascal celebra la Toma de Granada: «Buen momento para recordar a una mujer que derrotó al islamismo»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha conmemorado la Reconquista de Granada por parte de los Reyes Católicos en 1492 con un mensaje, emitido este viernes, en el que recuerda que «una mujer derrotó al islamismo», en referencia a Isabel la Católica. Abascal ha dicho que es un «muy buen momento» para acordarse de esta efeméride que como cada 2 de enero, aparece en la memoria de los españoles.

El dirigente de Vox ha publicado una imagen en las redes sociales en la que aparece junto a La Rendición de Granada, cuadro del pintor Francisco Pradilla, que está situado en la sala de conferencias del Senado. Abascal ha compartido un mensaje con sus seguidores en el que transmite que el 2 de enero «es muy buen momento para recordar a una mujer que derrotó al islamismo». Además, ha añadido que «incluso es un recuerdo más que necesario para encontrar esperanza en Europa».

Abascal trae a colación la celebración de la reconquista de Granada y la victoria de la Reina Isabel I de Castilla en un momento en el que su partido, Vox, defiende la lucha contra la inmigración masiva llegada, en un importante porcentaje, desde países islámicos.

Hoy, 2 de enero, es muy buen momento para recordar a una mujer que derrotó al islamismo.

Diría incluso que es un recuerdo más que necesario para encontrar esperanza en Europa. pic.twitter.com/KhzS1ifP45 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 2, 2026

En su discurso para hacer balance de fin de año y de cara a 2026, Santiago Abascal tuvo en la inmigración uno de sus ejes centrales. El también presidente de Patriots volvió a denunciar la inmigración «masiva e ilegal» a la que atribuye los problemas de seguridad, las dificultades en el acceso a la vivienda de los ciudadanos españoles y la presión sobre los servicios públicos.

Asimismo, vinculó en su discurso de Año Nuevo la inmigración ilegal con la amenaza a la identidad nacional y el avance de islamismo, en un planteamiento que marca la dura línea de Vox en lo referente a políticas migratorias.

La izquierda rabia

El desfile en homenaje a la reconquista de Granada que este viernes, como cada 2 de enero, se celebra para celebrar la recuperación del territorio español, por parte de los Reyes Católicos, ha provocado que surjan los habituales descalificativos por parte de ciudadanos vinculados a la izquierda radical, que hablan de «parafernalia nacional-católica» o «regalo a la extrema derecha» para referirse a un homenaje a los que denominan «reyes de la inquisición».

Desde la plataforma Granada Abierta, de la que forman parte IU, –miembro del socio de Gobierno de Pedro Sánchez, Sumar–, Podemos y asociaciones islamistas, describen como «caldo de cultivo del fascismo» este acto, del que rabian por el desfile de la Legión y por la propia conmemoración de la Toma de Granada, la fiesta de esta capital que los radicales de izquierdas consideran la celebración de un hecho histórico equiparable a la desaparecida festividad franquista del 18 de julio.