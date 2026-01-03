Revolución de compras en Madrid: así son los 4 nuevos ‘gigantes’ comerciales que llegan en 2026

La Comunidad de Madrid se prepara para uno de los mayores cambios en su panorama comercial de los últimos años. Tras un periodo marcado por la consolidación del comercio electrónico y la transformación de los hábitos de consumo, el sector retail vuelve a apostar con fuerza por los espacios físicos. El año 2026 se perfila como clave en este proceso, con la llegada de cuatro grandes centros comerciales que ampliarán la oferta de compras, ocio y restauración en distintos puntos estratégicos de la región.

Estos proyectos no sólo supondrán una renovación del mapa comercial madrileño, sino que también traerán consigo una importante inversión económica y la creación de miles de puestos de trabajo. Colmenar Viejo, Valdebebas, El Cañaveral y Getafe serán los municipios protagonistas de esta nueva etapa, que combinará grandes superficies, parques comerciales y macrocentros concebidos como espacios de experiencia más allá de la compra tradicional.

Los cuatro centros comerciales que llegarán a la Comunidad de Madrid

En un contexto en el que el comercio presencial ha tenido que reinventarse para competir con las plataformas digitales, los nuevos centros comerciales apuestan por un modelo más completo y diversificado. Ya no se trata únicamente de albergar tiendas de moda o tecnología, sino de ofrecer a los visitantes un espacio donde puedan disfrutar de una experiencia memorable.

Retail Park La Maquinilla, la apertura confirmada

De todos los proyectos anunciados, el único con apertura confirmada oficialmente para 2026 es Retail Park La Maquinilla, situado en el municipio de Colmenar Viejo, al norte de la Comunidad de Madrid. Impulsado por la empresa Nhood España, este parque comercial complementará la oferta delcercano centro comercial El Ventanal de la Sierra.

Retail Park La Maquinilla tendrá 16.530 metros cuadrados de superficie alquilable, distribuidos en dos plantas y un total de 20 locales comerciales. Según los datos disponibles, alrededor del 85 % de los locales ya están comprometidos con marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

Su diseño responde al concepto de parque comercial moderno, con accesos cómodos, recorridos abiertos y una clara orientación al cliente. Uno de los puntos fuertes del proyecto es su ubicación estratégica, con visibilidad directa desde la carretera M-607. Además, dispondrá de más de 625 plazas de aparcamiento.

Valdebebas Shopping

Valdebebas Shopping, aunque su apertura aún no cuenta con confirmación oficial definitiva, todo apunta a que verá la luz a lo largo de 2026. De hacerlo, se convertirá en el centro comercial más grande de la capital.

Ubicado en el barrio de Valdebebas, dentro del distrito de Hortaleza, el complejo se situará en una zona estratégica, muy próxima a IFEMA y a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Valdebebas Shopping contará con 362.000 metros cuadrados de superficie total, de los cuales una parte muy significativa estará destinada a uso comercial. En su interior se distribuirán 260 locales, además de amplias zonas de restauración, ocio y espacios al aire libre.

El complejo se articulará en dos grandes edificios conectados entre sí, separados por la denominada Plaza de la Centralidad IV, concebida como un espacio de encuentro y dinamización social. A ello se suman más de 6.400 plazas de aparcamiento, una inversión estimada en 500 millones de euros y una previsión de más de 9.000 empleos directos e indirectos.

OMO Cañaveral Retail Park

Otro de los proyectos que podría adelantar su apertura a 2026 es OMO Cañaveral Retail Park, situado en el barrio de El Cañaveral, una de las zonas de mayor crecimiento urbanístico de Madrid. Aunque inicialmente su inauguración estaba prevista para 2027, los avances en su desarrollo no descartan que pueda abrir sus puertas antes de lo previsto.

OMO Cañaveral se perfila como el mayor parque de medianas superficies de la Comunidad de Madrid, con 70.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, repartidos en alrededor de 50 locales comerciales. El proyecto contará además con 2.850 plazas de aparcamiento.

Parque Comercial Imagina

En el sur de la región, Getafe será otro de los municipios beneficiados por esta nueva ola de aperturas. El Parque Comercial Imagina, cuya inauguración estaba prevista inicialmente para finales de 2025, abrirá sus puertas en 2026.

Este complejo contará con 13.000 metros cuadrados de superficie comercial y destaca por tener ya el 90 % de sus espacios comercializados.

«El comercio de la Comunidad de Madrid constituye uno de los sectores productivos más relevantes de la región, ya que aporta el 12,2% del PIB regional y emplea a más de 295.000 personas, lo que supone más del 8% de la población ocupada. Además, el tejido comercial está formado por más de 78.500 empresas, con un claro predominio del comercio minorista, que representa más de la mitad del total. A ello se suma una estructura comercial diversa, donde conviven comercio especializado y tradicional, franquicias, centros y parques comerciales, comercio ambulante y comercio electrónico, que se encuentra ampliamente consolidado. Asimismo, el volumen de negocio supera los 50.900 millones de euros en el comercio minorista, mientras que el empleo destaca por su estabilidad, con un alto porcentaje de contratos indefinidos, lo que refuerza el peso económico y social del sector en la región», detalla la Comunidad de Madrid.