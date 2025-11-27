Restaurantes, cines y más de 6.000 plazas de parking: así es el centro comercial más grande que está punto de llegar a Madrid

Madrid se prepara para la inauguración del centro comercial más grande de la capital, y uno de los más grandes de España: Valdebebas Shopping. Con 362.000 m² de superficie y alrededor de 260 locales de comercio, restauración, ocio y servicios, supone una inversión cercana a los 500 millones de euros y generará un importante impacto económico y de empleo en la región, con la previsión de crear entre 5.400 y 6.000 puestos de trabajo directos y unos 3.500 indirectos.

El proyecto, desarrollado por la promotora General de Galerías Comerciales, responsable también del Nevada Shopping en Granada, consolidará el barrio de Valdebebas como uno de los epicentros estratégicos de la ciudad. El centro comercial estará ubicado en el distrito de Hortaleza, muy cerca de IFEMA, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Valdebebas Shopping, el centro comercial más grande de Madrid

Valdebebas Shopping estará compuesto por dos edificios interconectados, denominados Norte y Sur, separados por la Plaza de la Centralidad IV, que funcionará como corazón del proyecto y espacio de encuentro para los visitantes. La arquitectura, diseñada por el estudio Chapman Taylors, apuesta por un estilo moderno y abierto, con abundante luz natural gracias a lucernarios, paredes cortina de vidrio y terrazas exteriores.

El diseño contempla una planta baja destinada a tiendas de retail y cafeterías, con la posibilidad de que el edificio Norte incluya un supermercado. La primera planta estará orientada al ocio y la restauración, destacando la presencia de un cine Kinépolis y una amplia oferta de restaurantes con terrazas. La conectividad entre los dos edificios se realizará a través de pasarelas peatonales sobre la plaza central.

El aparcamiento será subterráneo, con dos niveles que ofrecerán un total de 6.400 plazas. Además, se han previsto cuatro accesos y salidas vehiculares para facilitar la circulación, así como zonas peatonales seguras que conecten el centro comercial con su entorno inmediato.

El centro comercial más grande de Madrid fomentará la revitalización urbana de Valdebebas, un barrio en plena transformación. La proximidad a IFEMA, a la T4 del aeropuerto y a importantes centros sanitarios y educativos hará que Valdebebas Shopping se beneficie de un flujo constante de visitantes, tanto locales como nacionales e internacionales. La integración de espacios abiertos, zonas verdes y plazas peatonales contribuirá a mejorar la calidad de vida de los residentes, generando un entorno más amable y atractivo.

Entre las principales características destacan:

260 locales comerciales, que incluirán firmas de moda nacionales e internacionales, tecnología, deportes, hogar y decoración.

Una amplia oferta de restauración, con restaurantes, cafeterías y terrazas al aire libre.

Cines de última generación.

Más de 6.000 plazas de aparcamiento.

Zonas dedicadas a familias y actividades de ocio.

Sostenibilidad y urbanismo

El diseño de Valdebebas Shopping incorpora principios de sostenibilidad. El uso de luz natural reduce el consumo energético, mientras que los espacios verdes y las fuentes contribuyen a crear un microclima más agradable y mejorar la calidad del aire en el entorno del complejo.

Accesibilidad

Llegar a Valdebebas Shopping es muy cómodo gracias a su ubicación estratégica en el norte de Madrid. Para quienes opten por desplazarse en coche, la ruta más directa desde el centro de la capital es por la M-11 o la M-40, tomando la salida hacia Valdebebas. Una vez allí, el centro comercial cuenta con más de 6.000 plazas de aparcamiento subterráneo repartidas en dos niveles.

Si prefieres el transporte público, Valdebebas Shopping está muy bien comunicado. La línea 8 de Metro Madrid conecta con estaciones clave como Nuevos Ministerios y la Terminal 4 del aeropuerto. Asimismo, varias líneas de autobús urbano e interurbano pasan cerca del centro comercial, facilitando la llegada desde Hortaleza, Barajas y otras zonas de Madrid.

Fases de apertura y expectativas

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha oficial de inauguración aún no ha sido anunciada, las obras avanzan a buen ritmo y se espera que la apertura de Valdebebas Shopping tenga lugar el próximo año 2026. Probablemente, se convertirá en uno de los eventos más destacados de la capital, transformando la forma en que los madrileños y visitantes disfrutan del comercio, la gastronomía y el ocio.

En definitiva, Valdebebas Shopping no es sólo el centro comercial más grande de Madrid: es un proyecto integral que combina arquitectura moderna, sostenibilidad, ocio, comercio y empleo, con un fuerte impacto urbano y social.