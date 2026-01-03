Riqui Puig volverá a tener que operarse de la rodilla tras 13 meses de recuperación

Riqui Puig vive uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva. El centrocampista formado en el Barcelona y actual estrella de Los Angeles Galaxy tendrá que pasar por segunda vez por el quirófano para tratarse una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El jugador llevaba 13 meses de recuperación tras una primera intervención en diciembre de 2024.

Ahora el jugador deberá volver a la casilla de salida y se le da prácticamente por descartado para la temporada 2026. Riqui Puig, de 26 años, había cuajado su mejor temporada cuando se lesionó en el equipo de California con 17 goles y 18 asistencias en 33 partidos en la MLS.

El jugador sufrió la lesión de rodilla en las semifinales de la competición estadounidense en 2024 y desde entonces ha seguido un largo proceso de recuperación que le permitió entrenarse en julio de 2025 con el equipo. Riqui Puig, por la mala trayectoria del equipo, fue reservado para este 2026 para apuntalar la recuperación y no forzar lo más mínimo en la dolencia más importante de su carrera.

El parte médico de Riqui Puig

«Riqui Puig sufrió un revés en su recuperación del ligamento cruzado anterior durante su estancia en Barcelona, España. Tras consultar con el personal médico del club y especialistas externos, se determinó que mañana se someterá a una intervención en la rodilla izquierda», dijo el periodista Alex Ruiz, que cubre habitualmente la información de Los Angeles Galaxy.

El catalán se despide de toda opción de poder entrar en los planes de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos y todo apunta a que tampoco volverá en un 2026 donde el Inter Miami de Leo Messi defiende título en la MLS. Riqui Puig tiene un largo camino para volver de una lesión que ya le ha llevado 13 meses de recuperación y como mínimo le costará otros seis meses más de rehabilitación.