Riqui Puig enfurece a los seguidores independentistas del Barça al celebrar sus goles con pases de torero

Riqui Puig vuelve a estar de moda en Cataluña y no es precisamente por su fútbol. El ex jugador azulgrana está en boca de todos los independentistas a los que no ha gustado nada que celebrase un gol en el último partido de Los Ángeles Galaxy como si de un torero se tratase. El futbolista no dudó en quitarse la camiseta y usarla de capote para dar unos pases delante de su afición tras marcar el tanto de la tranquilidad en la victoria de su equipo ante Los Ángeles FC en el derbi de la ciudad.

El gesto de Riqui Puig ha levantado ampollas en Cataluña, concretamente en el sector independentista, que ha proferido todo tipo de comentarios ofensivos hacia el canterano del FC Barcelona. Los Ángeles Galaxy publicó en su cuenta oficial el gol de su mediapunta y algunas de las respuestas son del todo inapropiadas. «Menos mal que te fuiste», «eres un pre, pre, jubilado, no volverás a jugar un partido de primer nivel», «pero ¿qué pretendes con esa celebración», son algunas de las lindezas de los independentistas han dedicado al ’10’ de los Galaxy y que se han podido leer en las redes sociales.

Riqui Puig es uno de los bastiones de Los Ángeles Galaxy, un equipo que el pasado verano fichó también a otro gran talento que decidió poner fin a su etapa en Europa como es Marco Reus, el ex jugador del Borussia Dortmund. Precisamente el alemán asistió al español para que, desde fuera del área, batiera con un disparo ajustado a otro gran conocido del fútbol europeo, Hugo Lloris. El ex cancerbero del Tottenham y de la selección francesa, entre otros, no pudo más que hacer la estatua y observar cómo el balón entraba en su portería sin que pudiera evitarlo.

El jugador criado en Can Barça es uno de los mejores futbolistas de la MLS y su incidencia en el juego de los Galaxy es plena. Todos los ataques pasan por sus botas y, además, se ha destapado como goleador gracias a su llegada al área rival y a su gran golpeo de balón. El centrocampista español es el auténtico líder del equipo angelino, ya que es el encargado también de ejecutar todos los balones parados.

Riqui Puig, otro ex azulgrana en la MLS

El ex futbolista del Barça ha podido reencontrarse en las últimas temporadas con viejos conocidos del club blaugrana, ya que Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, que fue el último en llegar, aterrizaron en el Inter Miami de David Beckham. En Estados Unidos, Riqui Puig parece haber encontrado la estabilidad y la felicidad que no tenía en la Ciudad Condal y ha recuperado el nivel que un día le hizo ser una de las mayores promesas del Barça y que le sirvió para asentarse en el primer equipo.

Tras su salida del club de su vida, Los Ángeles Galaxy vieron la oportunidad perfecta de hacerse con un futbolista joven y con una gran calidad al que convertir en el jugador franquicia del club. De momento, las actuaciones del centrocampista están demostrando que los angelinos no se equivocaron al apostar por él.