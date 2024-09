El garrafal error de Ter Stegen: eligió la peor opción y no dio la cara como capitán

El Barcelona se estrenó con un tropezón de los grandes en la Champions League, un encuentro que realmente se puso cuesta arriba desde los primeros compases con una acción que lo condicionó todo a los 10 minutos de juego ante el Mónaco. La misma la protagonizaron Marc-André Ter Stegen y Eric García, el portero calcula mal y cede al pivote, que es sobrepasado por su par, pierde la pelota y fuerza la falta en la frontal viendo la roja directa. La repetición no deja dudas: el error es de Ter Stegen.

Minuto 10 de partidos, posesión del Barcelona que era el que estaba llevando la voz cantante hasta ese momento del encuentro. La pelota llega a Marc-André Ter Stegen, sin presión asfixiante del delantero y con tiempo para decidir. El escenario es el siguiente. Tiene tanto a Pau Cubarsí como a Íñigo Martínez abiertos, quizá con un pase más complejo para el primero por el perfil de la presión del delantero del Mónaco.

Por otro lado, en los laterales bien abiertos, están Alejandro Balde y Jules Koundé, estando el francés algo más encimado por su par pero con el catalán completamente liberado, con su marcador a varios metros. En última instancia, con el marcaje de Minamino que era prácticamente su sombra, un Eric García que debía esprintar hacia el portero para recibir. Existía otra opción más, la del balón largo hacia campo contrario.

Seis opciones posibles para Ter Stegen, cada una con un riesgo y una intención, para finalmente elegir la peor de todas y que desembocó en un debut de Champions League del Barcelona en el que juegas 80 minutos, sin contar el descuento, con un hombre menos.

El pase de Ter Stegen hacia Eric García es, en cualquier caso, un pase habitual en el estilo de juego culé. Sea Xavi Hernández o Hansi Flick, da igual, es un pase recurrente en este fútbol en el que el portero cede al pivote y éste abre más liberado a los centrales. Pero Ter Stegen en este caso hizo un pobre cálculo, viendo lo encima que estaba Minamino sobre Eric, tuvo que decantarse por otra opción.

Eric García va hacia la pelota, intenta frenar a Minamino pero éste le supera, recupera la pelota y obliga al pivote a reaccionar de alguna manera, optando por el agarrón y falta al borde del área que le cuesta la roja directa. Un mazazo para el español, que estaba teniendo un inicio de temporada difícil con pocos minutos y que ante su primera titularidad se encuentra con esta tesitura. En lo referente a su decisión, quizá con el minuto que marcaba el electrónico, lo mejor hubiera sido dejar correr la jugada y dar tiempo, con 11 jugadores sobre el campo, de reaccionar al equipo con tanto minutaje por delante.

Sí dio la cara Marc-André Ter Stegen tras el partido, siendo el futbolista que hablaba ante los medios a pie de campo. Como capitán dio la cara pero no respaldó a su compañero, no asumió su culpabilidad de una acción de la que tan solo dijo: «No nos entendimos bien en esta situación. Me sabe mal por Eric. Al final, le perjudica y tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos».