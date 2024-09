Ter Stegen no asume su error en la derrota del Barça: «No nos entendimos bien»

Ter Stegen fue protagonista para mal en la jugada de la expulsión de Eric García. El pivote del Barcelona fue expulsado en el minuto 10 de partido por derribar a un jugador del Mónaco siendo el último hombre. Lo cierto es que el ex del Girona poco puede hacer en esa acción porque es su portero el que le pone en un aprieto cediéndole ese balón teniendo un futbolista encima. Pero el guardameta alemán no reconoció su fallo tras la derrota y aseguró que un fallo de entendimiento entre ambos.

La realidad es que Ter Stegen tiene dos compañeros liberados a los lados y decide ceder de cara para Eric García, a pesar de que el hoy pivote del Barça tenía a Minamino muy pegado a su espalda. Justo cuando el jugador azulgrana se frena para intentar irse hacia delante, el meta se la da en largo y el japonés se adelanta a Eric y le roba la cartera. Al reaccionar para intentar coger ese balón, el futbolista azulgrana, que disputaba su primer partido como titular con Hansi Flick, derribó al delantero del Mónaco en la frontal del área.

Minamino se iba solo ante Ter Stegen cuando Eric García le derribó. El defensor fue expulsado y al término del partido su compañero reconoció que no se entendieron bien en esa jugada que acabó con la roja al 24 tras la revisión del VAR. Una expulsión que condicionó al conjunto de Hansi Flick para el resto del encuentro, ya que sucedía en los primeros compases del choque.

«No nos entendimos bien en esta situación. Me sabe mal por Eric. Al final, le perjudica y tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos», confesó Ter Stegen en Movistar Liga de Campeones sobre la acción que ha marcado el partido. Los aficionados del Barcelona se le han echado encima tras estas declaraciones, puesto que consideran que él es el culpable de la expulsión por el mal pase que le da.

Los culés señalan única y exclusivamente al portero alemán en esa acción. Ter Stegen: «La culpa ha sido única y exclusivamente tuya. No ha sido cosa de dos, como has manifestado a Ricardo Sierra (en Movistar). Sin paliativos. Tenías a dos tíos abiertos. La has cagado tú», señaló uno en redes sociales tras escuchar las declaraciones del guardameta.

«Literalmente Ter Stegen escogió la peor opción. Tenía 2 centrales sin marcaje y los laterales abiertos para balón largo. Tenía 4 opciones buenas y una mala. Escogió al único compañero que tenía un jugador marcándole», comentó otro, que adjunta una captura en la que se ve a Cubarsí e Íñigo Martínez liberados a los lados, pero escoge la peor opción que es la de Eric García y acaba con la fatal expulsión del zaguero azulgrana, que jugó de pivote, y será baja para el próximo partido de Champions en Montjuic contra el Young Boys.