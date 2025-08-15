El Barcelona vende completamente a Trincao al Sporting de Portugal por 11 millones de euros

El Barcelona ha comunicado la venta del 50% que tenía de los derechos de Francisco Trincao al Sporting de Portugal. El club lisboeta pagará a los azulgranas un total de 11 millones de euros por hacerse con la totalidad del jugador, una cantidad que servirá de gran ayuda a los culés, para poder llevar a cabo la inscripción de Marcus Rashford antes de que arranque la Liga.

El club ha emitido un comunicado en el que informa de la venta del 50% de los derechos de Trincao que todavía guardaban. «El FC Barcelona y el Sporting Clube de Portugal han llegado a un acuerdo para la venta del 50% de los derechos que el Club conservaba sobre el jugador Francisco Trincão», desvelan.

La venta total de Trincao permite al Barcelona estar más cerca inscribir a sus futbolistas, puesto que a pocas horas de su estreno en Liga, aún no ha podido dar de alta a ninguno de sus futbolistas. A la espera de que se confirme la de Joan García, tras la lesión de larga duración de Ter Stegen, el club quiere acelerar para poder contar cuanto antes con Rashford.

El club se mide al Mallorca este sábado y lo hace con muchas dudas, puesto que no son pocos los jugadores que faltan por inscribir. El que más prisa corre es Joan García, que tras la baja de larga duración de Ter Stegen podrá estar en Son Moix, debido a que el club dispone de parte del salario del portero alemán para inscribir a su nuevo guardameta.

Rashford, a la espera

Tras Joan García, la principal prioridad es Marcus Rashford. El inglés viene de cuajar una buena pretemporada con el Barcelona y es el gran refuerzo de lujo de Flick este verano. Sin embargo, el técnico no tiene garantizado que pueda contar con él este sábado, aunque se espera que antes de que cierre el mercado sea inscrito sin problemas.

El entrenador azulgrana ha mostrado su indignación con la situación de las inscripciones durante la rueda de prensa previa al encuentro de Liga: «No es algo que me haga estar contento, pero confío en el club. Hay que esperar a mañana. Ocurrió lo mismo el curso», ha reflejado.

Estos 11 millones que el Barcelona ha ganado con la operación de la venta de Trincao se convierten en fundamentales para poder acometer la inscripción del jugador inglés. El delantero ha llegado en calidad de cedido, después de que el Manchetser United no cuente con él. El pasado curso, ya lo terminó a las órdenes de Emery en el Aston Villa, mientras que este curso ha podido antes de que comience, reforzando la ofensiva de Hansi Flick.