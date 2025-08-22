Así es la impresionante casa a la que ha vuelto Richard Gere tras dejar España

Richard Gere dio una entrevista en la que anunció su mudanza a España, concretamente a Madrid. El actor de Hollywood reconoció que su mujer había hecho un gran esfuerzo por vivir en Estados Unidos durante los primeros años de su matrimonio, así que había pensado que lo más justo era devolverle el gesto y pasar una temporada en La Moraleja, una lujosa urbanización donde viven otros rostros tan conocidos como la presentadora Ana Obregón.

La mansión de Gere en la capital está valorada en varios millones de euros y tardó un tiempo en asentarse allí porque la adaptó a sus necesidades. Hay que recordar que tiene dos hijos pequeños y se ha esforzado mucho para que a ninguno le falte de nada. Ya está todo preparado, así que ahora únicamente le queda disfrutar del momento y esa es la razón por la que ha hecho las maletas y se han marchado Connecticut para disfrutar de unas vacaciones de verano.

Richard Gere se encuentra en la mansión en la que ha pasado tan buenos momentos junto a su familia, una vivienda que dejó atrás cuando se asentó en Madrid. En OKDIARIO conocemos todos los detalles sobre este inmueble y estamos en disposición de afirmar que se trata de una casa que no está al alcance de todos los bolsillos. Podemos empezar hablando del barrio donde está situada.

Un pueblo familiar y muy seguro

Tal y como hemos descubierto, New Canaan, en el estado de Connecticut, es un enclave que ha sabido combinar la sofisticación de la vida suburbana con un entorno natural privilegiado. Conocido por su carácter exclusivo, se ha convertido en un destino muy valorado por familias adineradas, intelectuales y personalidades que buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía con Nueva York. Siguiendo los datos que aportan los portales especializados, es una zona parecida a La Moraleja, donde ahora vive Gere de forma oficial.

La revista Conde Nast Traveler describe esta zona como un auténtico «parque infantil» para quienes desean un estilo de vida sereno pero rodeado de cultura, deporte y elegancia. Allí, la estética americana de Ralph Lauren, la tradición de la Ivy League y el golf de fin de semana conviven con un legado cultural y artístico que aporta identidad propia al pueblo.

Este equilibrio se manifiesta en la presencia de la histórica Colonia Artística de Silvermine y en la herencia de los Cinco de Harvard, un grupo de arquitectos que en los años cuarenta marcó tendencia con sus diseños vanguardistas. Según nuestros datos, New Canaan continúa celebrando esa esencia mediante actividades comunitarias dedicadas al arte, la arquitectura y el diseño, reflejando un espíritu que mezcla la innovación con el descanso. Además de Richard Gere, otras celebridades como Christopher Lloyd, Tony Goldwyn o Katherine Heigl han elegido este lugar para establecer su residencia, atraídos por un entorno donde se respira privacidad, buen gusto y un fuerte sentido de comunidad. Es decir, el matrimonio Gere no son los únicos rostros conocidos que escogen Connecticut para desconectar.

La mansión americana de Richard Gere

Construida en 1938 por Harold Reeve Sleeper, se alza como un elegante ejemplo del estilo georgiano, con un exterior de ladrillo encalado que resalta entre la vegetación de la finca. La residencia principal cuenta con 800 metros cuadrados edificados, distribuidos en seis habitaciones, siete baños completos y tres medios baños, ofreciendo amplitud y comodidad a sus residentes. A esta se suma una casa de invitados con tres dormitorios y tres baños, además de una cabaña independiente que servía como refugio para familiares y amigos, garantizando la privacidad de todos durante su estancia.

Los jardines son uno de los grandes atractivos de la finca, que ocupa 13 hectáreas de terreno y combina zonas boscosas con un entorno cuidado al detalle. Desde la vivienda principal se pueden contemplar vistas únicas a un estanque, una cascada y una piscina, configurando un paisaje idílico que invita al descanso.

La historia de la mansión también está marcada por sus antiguos dueños, ya que antes de Richard Gere perteneció al matrimonio formado por Paul Simon y Edie Brickell, quienes la compraron en 2002 por 16.5 millones de dólares. Más allá de su arquitectura y jardines, la finca también respondía a una de las grandes pasiones de Gere: los automóviles.

El inmueble dispone de un garaje con tres plazas, ideal para albergar parte de la colección privada del intérprete. Todo ello convierte a esta mansión en un espacio que refleja la mezcla entre historia, exclusividad y el estilo de vida pausado que define a la localidad de New Canaan. No podemos olvidar que Gere, su mujer y sus hijos no viajan solos, lo hacen en compañía del servicio y de algún agente de seguridad. Es decir, necesitan mucho espacio y en esta casa «de verano» han encontrado todo lo que necesitaban.