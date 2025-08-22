El sindicato de la Policía denuncia a Tebas por no pagar el dispositivo de seguridad en los partidos

Jupol, mayor sindicato de la Policía Nacional en España, denuncia que la Liga de Tebas no está pagando los dispositivos de seguridad ofrecidos por el cuerpo de Policía durante los partidos. Jupol solicita a la Liga que asuma el coste de los más de 750 dispositivos policiales que se desplegarán durante la presente temporada.

El sindicato sostiene que la patronal debe asumir dichos gastos al ser la organizadora del campeonato. Por cada partido liguero se movilizan entre 150 agentes si el partido es de riesgo medio, y más de 400 si es considerado de alto riesgo. Los dispositivos suponen un coste logístico y económico que ronda entre 15 y 17 millones de euros anuales que Jupol considera que deben correr a cuenta de la Liga de Tebas.

Los agentes no reciben ni compensación económica y reconocimiento por ello. Es inaceptable que, mientras la Liga y los clubes de fútbol ingresan miles de millones de euros cada temporada por derechos televisivos, publicidad y patrocinio, sea la Policía Nacional y, por extensión, seamos todos los ciudadanos quienes paguemos de nuestro bolsillo la seguridad de un espectáculo privado», ha manifestado Jupol.

El sindicato sostiene que existen precedentes que dan peso a su argumentación. En Alemania una sentencia obligó a la Bundesliga a pagar los gastos policiales derivados de mayor riesgo. En España, la Ley 10/2015 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del País Vasco establece que los clubes deben abonar 31 euros por funcionario y hora por los servicios prestados por la Ertzaintza en eventos deportivos.

«Cada temporada repetimos la misma denuncia y cada temporada se repite el mismo abuso. La Liga y los clubes hacen caja mientras los policías nacionales arriesgan su integridad sin reconocimiento ni compensación, y los ciudadanos pagan un servicio que no les corresponde sufragar», insiste Jupol. Para el sindicato la situación es insostenible tanto social como económicamente.