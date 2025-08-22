Barcelona se convierte en el epicentro del póker mundial con el PokerStars European Poker Tour

Las estrellas del póker se reúnen esta última semana de agosto en Barcelona para disputar el PokerStars European Poker Tour Barcelona. El casino de la Ciudad Condal acoge entre el 18 y el 31 de agosto los principales torneos del circuito europeo de esta disciplina, en el que se repartirán millones de euros. Habrá una alta representación española en la cita del año para los amantes de este juego en nuestro país.

El PokerStars European Poker Tour Barcelona es uno de los torneos con más pedigrí de la historia del póker mundial. La Ciudad Condal fue sede del primer EPT celebrado en 2004 y es la única ciudad que ha estado presente en todas las temporadas del mayor tour de póker de Europa en el que compiten los mejores jugadores del mundo. En esta edición se espera que participen unas 5.000 personas que participarán en alrededor de 60 torneos, siendo el más importante el Main Event, que será el acto principal de este evento, al que los que entienden lo catalogan como la Champions del póker.

Barcelona será la primera parada del PokerStars European Poker Tour en un calendario en el que también figura el EPT de Malta, que se celebrará entre el 1 y el 12 de octubre, y el EPT de Praga, que será el último evento del año entre el 3 y el 4 de diciembre. Ya en 2026, la temporada se completará con el ETP de París (del 18 de febrero al 1 de marzo de 2026) y el EPT de Montecarlo, que será la última cita del circuito europeo y se celebrará entre el 30 de abril y el 10 de mayo de 2026.

«El torneo más prestigioso del mundo»

Una de las caras (y voces) más conocidas del póker en españoles es Guillermo Sanz, pero en las mesas todos lo conocen como Willo. En la última década ha sido el narrador de las partidas más importantes en PokerStars, superando todos los datos históricos de audiencia. Si alguna vez han visto póker por televisión, probablemente hayan escuchado su voz. Esto le ha supuesto un aprendizaje que le ha hecho desenvolverse con éxito entre fichas.

«El EPT de Barcelona es la Champions League del póker. Es el torneo que todo el mundo quiere ganar y el torneo más prestigioso del mundo. El de Barcelona es el evento emblemático del PokerStars European Poker Tour», cuenta a OKDIARIO sentado sobre una mesa en el casino de Barcelona. Ahí es donde narra la historia de una vida que le ha llevado por casualidad a ser uno de los embajadores de PokerStars con más carisma. Todos lo saludan de camino a la entrevista.

«Estudié periodismo deportivo y en 2008, sin trabajo ni becas, encontré el maravilloso mundo del póker. Ya llevaba años jugando con amigos en el primer boom durante la época universitaria. Por casualidades de la vida, hice la prueba para entrar en una empresa de póker como diseñador gráfico y me ficharon como redactor», cuenta sobre una decisión que cambió su vida. A partir de ahí comenzó a trabajar con esa escuela de póker y después fichó por PokerRed para comentar la EPT.

«Ahí cambia mi vida en repercusión y meterme en el tema del juego en sí. Al lado tienes comentaristas que son jugadores profesionales, te enseñan y vas aprendiendo. De este EPT en directo paso a la televisión. En 2019 me fichó PokerStars como embajador de la sala, ofreciéndome la posibilidad, además de comentar, de jugar de una forma semiprofesional», cuenta. Tras ser cuestionado sobre su éxito, también es prudente: «No me puedo quejar, esto es una carrera sin final. Siempre digo que estoy en mi mejor momento».

El póker vive un gran momento en España, una vez que se ha desprendido de ese estereotipo de juego en el que ponías en riesgo tu estabilidad familiar en partidas clandestinas. Esto es un deporte y se le trata como tal. «En el primer auge estaba el estigma de las partidas caseras de póker, donde era una mesa con un puro y me jugaba la casa del primo. Ahora, gracias a la labor que hemos hecho de hacer que esto sea un deporte, reina una mentalidad lúdica, deportiva y sana. No tiene nada que ver porque no hay ni slots ni ruletas», cuenta.

A pesar de ello, la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, es una losa para los profesionales del póker que tienen que huir al extranjero. «No se le pueden poner puertas al campo. Tener un mercado cerrado a día de hoy no tiene sentido. Tendríamos que poder jugar con el resto del mundo. Somos el único juego de azar que está limitado a cuánto se puede jugar. Lo máximo que se puede jugar es un torneo de 250 euros de entrada, mientras que a la ruleta o apuestas puedes meterle lo que quieras. Es ridículo porque estamos hablando de un juego de habilidad dentro de los juegos de azar metidos en este cajón», egrime sobre un tema más que controvertido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poker Red (@poker_red)

«El tema de impuestos es bastante criminal, no sólo por el tipo impositivo, sino porque al final es un incremento patrimonial. Cuando eres jugador profesional de póker, tu dinero va directamente a patrimonio, no va a IRPF, no podemos cotizar, no somos autónomos, no te puedes desgravar los gastos porque no existe la figura de jugador profesional de póker. Lo más grave es que vaya a patrimonio y no tengas derecho a Seguridad Social ni a paro. Es como si te tocara la lotería cada año», afirma.

«Ser jugador en España es muy complicado»

Acto seguido llega a la cita con OKDIARIO Alejandro Romero, un ciudadano de Guadix que en un lustro ha pasado de trabajar en un colegio como fisioterapeuta a hacerse un nombre en el mundo del póker. Más que dinero, es una cuestión de respeto y él se lo ha ganado. «En la pandemia no tenía nada que hacer y el póker me llamó la atención. Empecé a jugar y me fue muy bien. Salté a una competición que era como la Operación Triunfo del póker y el premio era un patrocinio de un año con Winamax. Lo gané, estuve un año entero jugando por todo el mundo y, al terminar el año, me contactó PokerStar para ser jugador y comentarista», comienza diciendo sobre sus inicios.

A la vez que comenta y juega con éxito, Alex también es profesor en EducaPoker, una escuela para los jugadores del futuro. «Las escuelas en España están en auge porque cualquier persona que se interesa por el mundillo se da cuenta de que necesita un estudio y saber más para ser bueno», dice sobre los inicios de una profesión que tiene sus límites por las normas que rigen en España.

«Ser solo jugador de póker en España es muy complicado. No solo por la tasa que pagas a nivel tributario, sino porque estamos capados. No se puede jugar contra los mejores del mundo y por eso la mayoría se van fuera de España. La gente se piensa que es por los impuestos, pero realmente es porque no puedes competir contra los mejores», comenta.

«Hemos cambiado la forma de comunicar»

A Esteban Pascual en la calle lo conocen como Estiwinho y desde hace poco tiempo también en el PokerStars European Poker Tour. Este madrileño se estrena en este EPT de Barcelona como embajador de PokerStars y esos parches en pecho y brazo le iluminan el alma. Es el sueño de una vida hecho realidad… casi por casualidad.

«Yo soy periodista y empecé a jugar mientras estudiaba la carrera. Mi vida siempre ha sido fútbol y póker», comienza diciendo este joven de 24 años que representa la renovación generacional que también está viviendo este deporte. Antes se empezaba jugando en mesas con amigos; ahora la mayoría de jugadores viene de internet. «Yo vengo de la generación de jugar online; también me ayudó ver algún vídeo de Zeros y una entrevista en La Resistencia con Adrián Mateos», cuenta.

«En la pandemia empecé con torneos pequeños y después me interesó estudiarlo. Después en PokerRed necesitaban comentaristas y presenté la prueba y me cogieron. Tuve bastante suerte. Ahí empecé a cubrir eventos y después pasamos al EPT y después me surgió la oportunidad de PokerStars, que no puedes decir que no», cuenta desde la sede en la que horas antes se había hecho una fiesta de presentación del EPT de Barcelona.

Esa fiesta fue perfectamente narrada por las redes sociales del torneo, en el que él es un activo importante. Esteban tiene como objetivo que PokerStars llegue a sectores de la sociedad donde antes nadie había pisado. Todo gracias a las redes sociales en las que él es un capo. «¿Cuál es la clave? Mucha dopamina en los primeros diez segundos para que te quedes. En nuestro caso, antes hacíamos noticias y ahora con PokerStars hacemos otro tipo de formatos, de preguntas así un poco dicharacheras incluso. Luego también manos de póker, que es lo que mejor funciona», afirma a la vez que deja claro que «ha cambiado la forma de comunicar y hay que adaptarse», dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PokerStars España (@pokerstarsespana)

«Ahora importa mucho el algoritmo de las plataformas como Instagram o TikTok. Si un vídeo funciona de forma orgánica, el resto van a funcionar también. Es casi mejor que invertir en publicidad. Empiezan a llegar más views y ya no es que tú vayas a publicitarlo, así que simplemente por la relevancia que está teniendo, se acerca más a los consumidores», cuenta sobre las nuevas formas de comunicación.

El calendario del European Poker Tour de Barcelona

PokerStars Open

PokerStars Open: 18-24 de agosto, 1.650 €

PokerStars Cup: 22-23 de agosto, 825 €

High Roller del PokerStars Open: 23-25 de agosto, 2.700 €

European Poker Tour

Super High Roller del EPT: 23-25 de agosto, 100.000 €

Evento Principal del EPT: 24-31 de agosto, 5.300 €

EPT Mystery Bounty: 27-29 de agosto, 3.250 €

High Roller del EPT: 29-31 de agosto, 10.300 €

Campeonato Spin & Go en vivo

●Campeonato Spin & Go en vivo: 30-31 de agosto