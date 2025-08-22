Ni Zara Home ni La Redoute: el mueble de Ikea que ha revolucionado el salón y te va a solucionar la vida

Es algo común o general, que en casi todas las casas haya algún mueble de Ikea y que al final, ha terminado por convertirse en un básico. La estantería BILLY, sin ir más lejos, lleva años presente en la casa de muchos y sigue siendo de las más vendidas. La mesa LACK, ligera y barata, aparece en salones, dormitorios e incluso en pisos de estudiantes porque cumple sin pedir demasiado. Y el sofá KLIPPAN, con sus fundas que se cambian según la moda o la temporada, ha sabido mantenerse vigente sin perder su sitio.

Pero si hablamos del salón actual, hay un modelo que se está llevando todo el protagonismo. No es un sofá ni una mesa de centro, sino un mueble de televisión de Ikea que combina lo práctico con lo estético: guarda, ordena los cables y hace que el espacio se vea mucho más limpio. No sorprende que en la web de Ikea acumule cada vez más comentarios positivos. Ese mueble es de la serie KALLAX, un clásico de la firma sueca que ahora destaca en su versión pensada para la televisión. Una opción muy buscada por quienes quieren un salón organizado, funcional y con un diseño sencillo que encaja sin esfuerzo en distintos estilos decorativos.

El mueble de Ikea que ha revolucionado el salón

A lo largo de los años, Ikea ha conseguido que algunas de sus piezas se conviertan en verdaderos iconos. Hemos mencionado así la estantería BILLY que es es un buen ejemplo, por ser práctica, económica y con infinitas posibilidades de personalización. Pero también la mesa LACK o el sofá KLIPPAN, aunque para el salón, nada como el mueble de Ikea que centra todas las miradas: el mueble KALLAX para la televisión.

Este es un bonito mueble con estantería, con medidas de 147x39x60 cm y que se ha convertido en una de las grandes apuestas de Ikea para el salón. Cuesta 139,99 euros y está pensado para quienes necesitan un espacio de televisión que no se quede solo en eso, sino que ofrezca almacenaje y mantenga la estancia organizada. Su estructura rectangular combina huecos abiertos con cajones y puertas, lo que permite tener a mano lo que quieres mostrar y ocultar lo que prefieres guardar.

Una de las cosas que más destacan en este mueble de Ikea y que hace que sea la opción por la que muchos apuestan, es que tiene compartimentos superiores abiertos que son perfectos para videoconsolas, altavoces o reproductores, ya que el aire circula sin problemas y evita el sobrecalentamiento. Además, incluye salidas en la parte trasera para pasar los cables de manera discreta, algo que muchos agradecen para no tener el típico lío detrás del televisor. Abajo, las puertas y cajones aportan un extra de orden: desde mantas y mandos a juegos de mesa o revistas, todo encuentra su lugar.

Este modelo, además, se vende en distintos colores, como blanco, negro o roble claro, de modo que se adapta tanto a salones minimalistas como a espacios más clásicos o cálidos. Su estética sencilla lo convierte en un comodín para distintos estilos de decoración.

Detalles prácticos y resistencia

Aunque lo que más llama la atención es su diseño, también sorprende la resistencia del mueble. El tablero superior está preparado para soportar un televisor de hasta 57 pulgadas siempre que no supere los 16 kg de peso. El resto de baldas aguantan entre 9 y 13 kg, de manera que puedes colocar sin problema libros, vajilla o accesorios sin miedo a que se deformen.

En cuanto a materiales, Ikea mantiene su apuesta por lo práctico y sostenible: tablero de partículas y fibras, láminas resistentes y refuerzos de cartón reciclado. El mantenimiento es tan sencillo como pasar un paño húmedo con detergente suave y secar después, sin complicaciones.

Un punto importante es la seguridad. Como otros muebles de la marca, se recomienda fijarlo a la pared con los herrajes incluidos para evitar vuelcos, sobre todo en casas con niños pequeños. Si la pared es de un material especial (yeso, ladrillo, etc.), Ikea aconseja elegir los tacos más adecuados, algo que se puede resolver fácilmente en cualquier ferretería.

Montaje y posibilidades de personalización

Por último, el montaje, otro de los temas que suele preocupar, es bastante asequible. Pero como suele ser costumbre, este mueble de Ikea viene con instrucciones claras, así que en poco tiempo lo tienes montado y listo para usar. Además, el mueble se puede personalizar con accesorios de la misma serie KALLAX: más cajones, puertas o incluso ruedas para quienes quieran moverlo con facilidad.

De hecho, uno de sus grandes atractivos es que puede crecer contigo. Así que hoy lo usas como mueble de televisión, pero mañana puedes transformarlo en aparador, en una pieza auxiliar para el despacho o incluso en un banco de almacenaje con cojines encima. Esa versatilidad es lo que hace que muchos lo consideren una compra para toda la vida y uno de esos muebles a los que le vas a sacar auténtico partido.