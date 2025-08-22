La infusión milagrosa de Mercadona que la gente se lleva de 10 en 10: adiós a la barriga

El verano es una época que todos entendemos como el momento para relajarse, disfrutar de las vacaciones y como no, comer y beber lo que nos apetezca. Pero eso trae consigo no sólo que seamos más felices, sino que a la vez, aporta una sensación en la que la barriga se resiente con los excesos y los caprichos propios de la temporada. Basta con pesarnos en la báscula al volver de nuestro viaje o de nuestra residencia vacacional, para notar que todos esos helados, barbacoas y cervezas bien fría nos han pasado factura. Por ello, queremos ponernos en forma de nuevo y para empezar, nada como elegir la infusión de Mercadona que ya triunfa en sus tiendas.

Lo de engordar en verano es mucho más común de lo que pensamos. Con las vacaciones por delante, sin tener que madrugar o ir con prisas, el cuerpo pide refrescos, bebidas azucaradas y platos rápidos que no siempre son la mejor opción para mantener la línea. En ese contexto, no es raro que cada vez más personas busquen alternativas ligeras, sabrosas y que ayuden a sentirse mejor sin renunciar al placer de tomar algo rico y fresco. Y ahí es donde entra en escena la última revolución de Mercadona. Se trata de una infusión fría Hacendado con sabor a piña y coco, un producto que ha conseguido lo que parecía imposible: que algo tan sencillo como una infusión se convierta en el aliado perfecto contra la retención de líquidos y la hinchazón abdominal. Tanto es así, que muchos clientes reconocen que no se llevan una caja, sino varias de golpe. ¿El motivo? La combinación de sabor tropical con propiedades que pueden ayudar a decirle adiós a la barriga.

Qué tiene de especial esta infusión de Mercadona

Puede parecer la típica infusión que venden en cualquier supermercado, pero tiene truco. Está pensada para el verano, cuando nadie quiere una taza humeante en la mano. Viene en una cajita con 20 bolsitas (40 gramos en total) y cuesta 1,45 €, así que no supone ningún lujo. Y lo mejor de todo es que como decimos, no se toma caliente, sino fría, y eso la convierte en una opción muy práctica frente a refrescos o zumos industriales llenos de azúcar.

El atractivo además está en su mezcla de ingredientes para lograr un sabor irresistible. Lleva té verde, el de toda la vida, conocido por ayudar al metabolismo y por ser antioxidante. Le acompaña la cola de caballo, famosa por su efecto diurético, perfecto para quienes retienen líquidos. Y para redondear, el sabor tropical: piña y coco. No es sólo que sepan bien, es que también se asocian a digestiones más ligeras y menos pesadez.

Cómo se prepara y por qué gusta tanto

Aquí la complicación es cero. Se pone una bolsita en un vaso o en una botella con unos 150 ml de agua fría y se deja reposar entre 8 y 10 minutos. Nada de hervir, nada de esperar a que se enfríe. En días de calor, eso es una ventaja enorme.

El resultado es una bebida fresca, ligera, que incluso recuerda a un cóctel tropical, pero sin alcohol ni azúcar. Mucha gente la prepara por la mañana y se la lleva en la mochila para ir bebiendo a lo largo del día. Y aquí viene lo que hace que todo el mundo la busque: apenas tiene 4 kcal por cada 100 ml. Es decir, puedes sustituir un refresco cargado de calorías por algo que prácticamente no engorda y que encima ayuda a sentirte más ligero.

Beneficios para la barriga y el bienestar

No es magia, pero sí ayuda. El té verde de esta infusión de Mercadona pone el metabolismo a trabajar, la cola de caballo es perfecta para deshinchar y la piña aporta bromelina, esa enzima que mejora la digestión. En conjunto, lo que se nota es menos barriga y menos pesadez, sobre todo si se toma a diario.

Además, no lleva azúcares añadidos ni grasas. Es simplemente agua con sabor y con un plus de propiedades naturales. En verano se agradece porque hidrata, refresca y evita la tentación de las bebidas calóricas que siempre acaban pasando factura.

Por qué se agota en Mercadona

Que los clientes se lleven esta infusión sin pensarlo no es casualidad. Su precio bajo, su sabor agradable y la sensación de ligereza que aporta han hecho que se convierta en un producto estrella del verano. Es habitual ver estantes vacíos en las secciones de infusiones, especialmente en zonas de playa, donde la demanda se dispara.

En redes sociales también se ha viralizado, con usuarios compartiendo trucos para prepararla más intensa, añadirle hielo, rodajas de limón o incluso un poco de menta fresca. Lo cierto es que más allá de la moda, hay algo que todos coinciden en señalar: esta infusión de Mercadona ayuda a sentirse mejor y más ligero en esos meses en los que los excesos se acumulan.