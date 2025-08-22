Mercadona sorprende con el plato preparado que llevaban años pidiendo: «Es casero y está buenísimo»

Los platos preparados se han convertido en uno de los grandes reclamos de Mercadona, y ahora la cadena ha dado un paso más con una novedad que está arrasando entre sus clientes. Se trata de un clásico internacional muy popular, los Mac & Cheese, que por si nunca lo has comido, es pasta con una salsa cremosa de queso. Un plato muy famoso en Estados Unidos, y que llega ahora a España con una versión ya preparada que está arrasando en las tiendas de la cadena valenciana.

La propuesta llega bajo la marca Hacendado en un formato sencillo: un sobre de 190 gramos por 1,30 euros. Lo suficiente para resolver una comida en pocos minutos y con un sabor que sorprende por lo casero que resulta. No es raro que en redes sociales se haya convertido en tema de conversación, con comentarios que lo califican como «auténtico» y mejor de lo que esperaban. En una época en la que el tiempo escasea y las soluciones rápidas ganan terreno, este lanzamiento parece haber dado en el clavo. Combina la practicidad de un plato ya listo para comer con la sensación de estar disfrutando algo de calidad, un equilibrio que no siempre es fácil de encontrar en el mundo de los precocinados.

El plato preparado de Mercadona que llevaban años pidiendo

El Mac & Cheese no es una receta cualquiera. En países como Estados Unidos es casi un plato nacional, presente en reuniones familiares, cenas informales y hasta en las cartas de muchos restaurantes. La receta original combina pasta corta, normalmente coditos o tiburón, con una salsa hecha a base de diferentes quesos fundidos y leche, que le da esa textura cremosa y un sabor intenso. Mercadona ha sabido adaptarla al gusto local, manteniendo la esencia y ofreciendo una alternativa accesible y lista en pocos pasos.

En España siempre ha habido interés por esta receta, pero conseguir un resultado convincente en casa exigía tiempo o productos importados de mayor precio. De ahí que la llegada de esta versión de Hacendado esté despertando tanta expectación: porque acerca a cualquier consumidor, por apenas poco más de un euro, a un plato que hasta ahora era difícil de encontrar en un formato tan fácil.

Cómo se prepara y cuánto tarda en estar listo

El envase incluye la pasta y la mezcla para la salsa, de manera que lo único que hace falta es agua. Según las indicaciones, basta con hervir medio litro, añadir el contenido del sobre y dejar cocer entre 9 y 11 minutos, removiendo hasta que el agua se absorba por completo. El resultado es una pasta suave recubierta de salsa de queso lista para comer. También se puede hacer en el microondas con 450 ml de agua, lo que lo convierte en una opción aún más rápida para quienes buscan resolver la comida o la cena sin complicaciones.

Este detalle de la preparación es uno de los puntos más valorados por los clientes: no necesita ingredientes extra ni pasos complicados, simplemente seguir el proceso marcado y en menos de un cuarto de hora se obtiene un plato completo. La practicidad, junto al sabor que recuerda al de una receta casera, son las claves que están marcando la diferencia frente a otros preparados similares.

El precio, uno de sus grandes atractivos

El sobre de 190 gramos cuesta 1,30 euros, lo que lo convierte en un producto al alcance de cualquier bolsillo. Teniendo en cuenta que el envase cuenta con una ración abundante, muchos destacan que es ideal tanto para una comida individual como para acompañar a otros platos. Además, al no superar los dos euros, permite probarlo sin miedo a gastar de más, algo que suele animar a muchos clientes a incluirlo en su cesta de la compra por curiosidad y luego repetir.

Mercadona ya había apostado por ampliar su gama de productos internacionales con opciones como el ramen instantáneo, las gyozas o los burritos, y este lanzamiento refuerza esa línea. Lo hace, además, en un terreno donde la competencia directa no es tan fuerte, pues hasta ahora no existía en supermercados españoles una opción de Mac & Cheese tan económica y bien valorada.

Un plato viral en redes

En redes sociales abundan los comentarios de quienes ya lo han probado y aseguran que «sabe mejor de lo que parece» y que «por fin hay una versión que se puede comer sin sentir que es totalmente artificial» Para muchos, la textura cremosa y el sabor intenso del queso son los grandes aciertos del producto.

Esa aceptación inmediata demuestra cómo Mercadona sabe leer las tendencias y las demandas de sus Jefes. En este caso, ha conseguido que un plato que parecía reservado al extranjero llegue a las cocinas españolas, abriendo la puerta a que el Mac & Cheese deje de ser visto como una rareza y pase a formar parte del menú habitual de muchos hogares.