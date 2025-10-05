El Gobierno de Sánchez paga el avión a Ada Colau y a otros 20 miembros de la Flotilla: unos 8.000 €

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha pagado los billetes de avión de los 21 españoles de la flotilla pro-Hamás que este domingo regresan a España, entre ellos Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona. El Ejecutivo dice que costea con dinero público sus billetes de vuelta para «agilizar» su regreso. Se trata de unos 8.000 euros.

«Exteriores ha negociado y facilitado el traslado de los españoles que voluntariamente lo han solicitado, ofreciendo plazas en el vuelo de este domingo a Madrid, con billetes adquiridos por el propio Ministerio para agilizar su salida», según han informado fuentes del Ministerio.

Estos 21 activistas llegarán esta noche al aeropuerto de Barajas, donde serán recibidos, entre otros, por la ministra de Sanidad y líder de Mas Madrid, Mónica García, y la líder de Podemos, Ione Belarra.

La ministra de Sanidad ha desplazado a Barajas un equipo médico para evaluar posibles daños «que hayan podido sufrir» estos activistas, según ha señalado a los medios de comunicación.

Para Mónica García, estos 21 activistas «han tenido un gesto de valentía» con su periplo a Gaza y ha denunciado que hayan sido «secuestrados ilegalmente» por Israel. «Venimos a darles todo nuestro calor, todo nuestro apoyo, a decirles que no han estado solos, que han tenido a toda una ciudadanía detrás pendiente de ellos, preocupados por ellos y que para nosotros ha sido un gesto de valentía», ha destacado.

Entre los españoles que viajan en el avión que ha partido de Tel Aviv se encuentran también Jordi Coronas, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y que capitaneaba uno de los barcos de la flotilla, y Juan Bordera, diputado de Compromís en Las Cortes Valencianas.

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, que es abogado de la flotilla, ha publicado esta mañana un mensaje en redes sociales llamando a recibirlos a las 20.00 horas en Barajas. Asens ha explicado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, que las personas que regresan este domingo a España son aquellos que han firmado «una deportación voluntaria».

«El resto se ha negado a firmar, por eso estarán tres días como máximo detenidos, a la espera de la comparecencia ante el juez y que ratifique la deportación forzosa», ha apuntado.

Mónica García también ha explicado que, hasta dónde sabe, «en los próximos días vendrá el resto» y que desde el Gobierno están haciendo «todo lo posible» para que «lleguen lo antes posible».

Seis españoles en huelga de hambre

Al menos 22 activistas de la flotilla que siguen en Israel están en huelga de hambre, seis de ellos españoles. Así lo ha informado la flotilla en redes sociales, poniendo en valor la «valentía» de «poner en riesgo tu propio cuerpo para enfrentarse a una injusticia».

Tres de ellos son de Podemos: Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez.

En ampliación