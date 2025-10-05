Trump amenaza a Hamás con una «exterminación total» si no cumple su plan y se aferra al poder en Gaza

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha declarado en una entrevista publicada este domingo 5 de octubre que los terroristas de Hamás se enfrentan a una «aniquilación total» si el grupo se niega a ceder el poder y el control de la Franja de Gaza, como se explica en su plan de 20 puntos presentado con el primer ministro Benjamin Netanyahu el pasado lunes desde la Casa Blanca.

La entrevista se ha producido con el periodista de la CNN Jake Tapper el sábado 4 de octubre por mensajes de texto. Tapper ha publicado los mensajes este domingo 5 de octubre en su espacio Estado de la Nación.

El presidente de Estados Unidos ha afirmado que espera «pronto» claridad sobre si los terroristas de Hamás aceptan el compromiso de la paz. Trump ha destacado que el primer ministro de Israel Benjamin Nentanyahu está de acuerdo con poner fin a los bombardeos. Trump añadió que espera que su propuesta de alto el fuego se haga realidad y enfatizó que está trabajando arduamente para lograrlo.

Donald Trump ha lanzado una nueva advertencia a Hamás, asegurando que el grupo terrorista sería «completamente aniquilado» si se aferra al poder en la Franja de Gaza.

Hamás ha comenzado a recoger los cuerpos de los rehenes israelíes asesinados en la Franja de Gaza y ha informado a Estados Unidos de su disposición a desarmarse como parte de las negociaciones de alto el fuego en curso.

El grupo terrorista de Hamás ha solicitado una pausa en los bombardeos israelíes «para completar la tarea» de recuperar los cuerpos, tras la suspensión por parte de Israel de las operaciones ofensivas en la Franja de Gaza durante el fin de semana a petición del presidente estadounidense, Donald Trump.

Obstáculos al plan de Trump

Israel y Hamás se preparan para reunirse este lunes 6 de octubre en Egipto para negociar el plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de la Franja de Gaza. Además, los terroristas de Hamás ha acordado entregar sus armas a un organismo palestino-egipcio bajo supervisión internacional.