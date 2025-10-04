Cómo logró Trump el acuerdo de Israel y Hamás: él habló con el hebreo y Turquía con los terroristas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha resaltado este sábado cómo convenció al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que siguiera adelante con el plan de paz para liberar a los rehenes secuestrados por los terroristas de Hamás: «Es tu oportunidad de ganar». Trump pidió al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan que presionase a los terroristas de Hamás: «Erdogan he hecho mucho por ti». El lunes consiguió que Netanyahu llamase por teléfono a Qatar para disculparse por bombardearles.

Trump ha reconocido que habló por teléfono con Netanyahu el viernes, día en el que lanzó su ultimátum a Hamás para que aceptaran el plan de paz. Trump ha destacado que Netanyahu se mostró sorprendentemente dispuesto a avanzar con el plan de Trump para poner fin a la guerra.

Antes de la llamada telefónica, los asesores de Trump le advirtieron que Netanyahu tenía reservas sobre la propuesta, pero finalmente acordó avanzar durante la conversación telefónica, según se ha publicado en una información en Axios, recogida por medios de comunicación israelíes.

Lunes, 29 de septiembre

Trump consigue que Nentanyahu llame por teléfono a Qatar para disculparse por bombardear en Doha la sede de los terroristas de Hamás. Qatar ha albergado durante años a la cúpula terrorista.

Antes del lunes 29 de septiembre

Jared Kushner, yerno de Trump, había trabajado en el plan. El yerno de Trump, judío ortodoxo, ha sido clave en normalizar las relaciones entre Israel y países árabes. Kushner era muy cercano a Mohammed bin Salman Al Saud, de Arabia Saudí, antes de que se descuartizase en el consulado de Ankara, en Turquía de este país, al periodista saudí Jamal Khashoggi. Este periodista escribía en The Washington Post en contra de Arabia Saudí.

Jueves 2 de octubre

Además, ha elogiado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, uno de los críticos más destacados de Israel, por su papel en lograr que Hamás aceptara el plan: «Erdogan ayudó mucho. Es un tipo duro, pero es amigo mío y fue excelente», ha declarado Trump. Un funcionario estadounidense confirmó que Trump le dijo a Erdogan: «He hecho mucho por ti y ahora necesito que hagas esto». Turquía, Qatar y Egipto han presionado a Hamás para que aceptase el acuerdo.

Viernes 3 de octubre

«Tuvimos una gran receptividad para nuestro plan —todos los países del mundo a favor—. Benjamin está a favor. Hamás avanzó mucho, quieren hacerlo. Ahora necesitamos cerrarlo», ha afirmado Trump.

El presidente de Estados Unidos ha relatado que le dijo a Benjamin Netanyahu:

«Benjamin, esta es tu oportunidad de victoria». Entonces, Trump ha explicado que «estuvo de acuerdo. Tiene que estar de acuerdo. No tiene elección. Conmigo, tienes que estar de acuerdo».

Trump ha señalado que, según su análisis, Israel había perdido mucho apoyo internacional debido a la guerra en Gaza, pero que su plan permitiría recuperarlo.