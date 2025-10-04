El yerno de Trump viaja a Egipto para las conversaciones entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado a su principal negociador, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner, marido de Ivanka Trump a Egipto este fin de semana para ayudar a concretar un acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y los terroristas de Hamás. Esta iniciativa se produce después de que Hamás e Israel respaldaran de manera parcial la propuesta de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra.

La destacada delegación refleja la seriedad de Trump en su intento por lograr un acuerdo con Hamás que libera a los rehenes, pese a las preocupaciones sobre los términos entre todas las partes involucradas. Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, ha sido clave en la negociación de los acuerdos de normalización entre varios países árabes e Israel durante el primer mandato de Trump. Además, ha ayudado a elaborar el plan actual de paz. Este fin de semana intentará cerrar las brechas y asegurar su aplicación.

«Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá», ha declarado Donald Trump este sábado. «No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagámoslo, rápido! ¡Todos recibirán un trato justo!», ha destacado.

Hamás e Israel mantendrán conversaciones indirectas sobre la liberación de los rehenes en El Cairo sobre el plan de Trump este domingo y lunes 5 y 6 de octubre, respectivamente.

Hamás llegará a Egipto este domingo

Una delegación de los terroristas de Hamás llegará a Sharm el-Sheij, en el Sinaí, el este domingo 5 de octubre, como parte del inicio de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. También se ha informado de que una delegación qatarí, país donde ha vivido la cúpula de Hamás en los últimos años, participará en las conversaciones a partir del lunes.

El equipo negociador de Israel se dirigirá a El Cairo mañana o el lunes. Estará encabezado por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el responsable de rehenes del gobierno, Gal Hirsch; el responsable de rehenes de las Fuerzas de Defensa de Israel, Nitzan Alon; el subdirector del Shin Bet; y funcionarios del Mossad y de defensa.

¿Qué negociarán?

El objetivo es cerrar un acuerdo esta semana. La primera etapa consistirá en acordar el mecanismo para la liberación de rehenes. El plazo de 72 horas para liberar a todos los rehenes vivos comenzará una vez acordado.

Israel estima que la devolución de los cuerpos de los rehenes llevará más tiempo.