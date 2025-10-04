Trump agradece a Israel el alto el fuego en Gaza y advierte a Hamás: “Muévanse rápido o se acaba el juego”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este sábado 4 de octubre su agradecimiento por el hecho de que «Israel haya detenido temporalmente los bombardeos sobre Gaza para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz». «Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá, se perderá el juego», ha escrito Trump en redes sociales sobre los terroristas.

«No toleraré demoras, que muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza», ha destacado Donald Trump este sábado después de que el pasado viernes los terroristas anunciarán que habían accedido de forma parcial al acuerdo sobre Gaza presentado el lunes con Israel.

«Vamos a hacer esto, ¡rápido! ¡Todos recibirán un trato justo!», ha añadido Trump, repitiendo una promesa para mantener a ambas partes comprometidas con el frágil acuerdo sobre Gaza entre Israel y los terroristas de Hamás.

El primer ministro Benjamin Netanyahu emitirá una declaración esta tarde a las 20:00 horas en Jerusalén (19:00 horas en España) sobre el progreso del acuerdo para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes retenidos por los terroristas en la Franja de Gaza.

En Tel Aviv, las familias y amigos de los rehenes, como se puede ver en la foto de abajo, se han reunido en Hostages Square (la plaza de los rehenes), frente al cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El presidente Donald Trump tiene previsto enviar a Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner a Egipto este fin de semana para ayudar a concretar el acuerdo de liberación de rehenes, después de que Hamás e Israel respaldaran su propuesta de 20 puntos para poner fin a la guerra.

Trump envía a su yerno Jared Kushner

La destacada delegación demuestra la seriedad de Trump para lograr un acuerdo, a pesar de las importantes preocupaciones sobre los términos entre todas las partes involucradas. Kushner está casado con la hija del presidente Ivanka Trump. Es judío ortodoxo. Desempeñó una función crucial en la negociación de acuerdos de normalización entre varios países árabes e Israel durante el primer mandato de Trump. Ayudó a elaborar el plan actual entre Israel y los terroristas de Hamás y ahora intentará cerrar las brechas y aplicarlo.

Si bien Israel y Hamás han declarado que aceptan el acuerdo de liberación de rehenes, ambos insinuaron importantes puntos de desacuerdo.

El acuerdo con los terroristas de Hamás para liberar a todos los rehenes israelíes incluye varias condiciones clave relacionadas con el calendario de retirada de las tropas israelíes, la entrega de sus propias armas y garantías sobre el fin definitivo de la guerra en Gaza.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que Israel está dispuesto a preparar el terreno para la liberación de los rehenes, pero dejó claro que solo trabajará para poner fin al conflicto bajo los términos de Israel y de Donald Trump.

Las reservas expresadas por ambas partes y la situación incierta sobre el terreno subrayan la fragilidad del proceso de aplicación del plan de 20 puntos propuesto por Trump, que busca establecer un alto el fuego permanente y abrir el camino hacia un acuerdo político más amplio.