Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes pero exige negociar el plan de Trump

Los terroristas de Hamás han anunciado este viernes que han aceptado liberar a todos los rehenes israelíes. En cambio, han exigido negociar el plan de paz del presidente de Estados Unidos Donald Trump presentado el pasado lunes desde la Casa Blanca con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. El grupo terrorista ha respondido a Trump este viernes 3 de octubre por la noche a través de los mediadores internacionales.

La respuesta se ha producido después de que el presidente de Estados Unidos lanzase este mismo viernes por la tarde un ultimátum a los terroristas de Hamás: «Si no aceptáis el plan, se desatará un infierno», ha destacado Trump en redes sociales este viernes por la tarde. «Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran logro para todos! De una forma u otra, tendremos paz en Oriente Medio», ha destacado en redes sociales este viernes. «La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡Liberen a todos los rehenes, incluyendo los restos ya!».

Hamás ha respondido a la propuesta de Trump después de haber recibido durante los últimos días presiones de Qatar, Egipto y Turquía.

El líder terrorista de Hamás, Musa Abu Marzouk, ha declarado que la liberación de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos tardaría más de 72 horas, alegando que dicho plazo era poco realista en las circunstancias actuales.

El comunicado emitido por la organización terrorista ha destacado que liberaría a todos los rehenes, vivos y muertos, «de acuerdo con la fórmula de intercambio descrita en la propuesta del presidente Trump, siempre que se garanticen las condiciones de campo necesarias para el intercambio».

Exigencias de Hamás a Trump

En su respuesta a Trump, Hamás ha matizado la propuesta del presidente de Estados Unidos Donald Trump, presentada el pasado lunes desde la Casa Blanca.

Gobierno de palestinos sin Trump

Hamás ha afirmado estar dispuesto a entregar la administración de Gaza a un «organismo palestino de tecnócratas independientes». Hamás matiza la propuesta de Trump, que habría propuesto administrar la Franja de Gaza temporalmente por un organismo internacional, gobernado por él y Tony Blair, y no palestino.

Hamás quiere participar en el gobierno

Hamás afirmó que estos temas se discutirán en un «marco nacional palestino unificado en el que Hamás participará y contribuirá responsablemente».

Los terroristas no quieren desarmarse

Según ha confirmado un terrorista de Hamás a la TV Al Jazeera, el grupo terroristas no quiere desarmarse hasta que «termine la ocupación del Ejército de Israel». Al Jazeera es la televisión de Qatar, país que ha albergado a la cúpula de Hamás.

En un principio, el grupo terrorista Hamás había anunciado que iba a leer el plan de Trump. En cambio, el miércoles desafiaron al presidente de Estados Unidos: se negaron a rendirse y entregar las armas. El lunes las principales naciones árabes respaldaron la propuesta de plan de Trump a Hamás, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Turquía. El apoyo de Qatar se fraguó después de que Trump consiguiese que Netanyahu llamara por teléfono a Doha para disculparse por la operación de ataque contra la cúpula de Hamás en este país del Golfo Pérsico.

Trump anunció el pasado lunes el plan de 20 puntos que presentó junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Entonces, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó durante su comparecencia conjunta que Israel había aceptado el plan, que estipula el fin de la guerra, la liberación de rehenes y un plan de reurbanización este territorio de Palestina. El martes Trump destacó que daría tres o cuatro días a Hamás para aceptar el plan.