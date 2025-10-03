El ultimátum de Trump a Hamás: «Si no aceptáis el acuerdo el domingo, se desatará un infierno»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ofrecido este viernes 3 de octubre un firme ultimátum a los terroristas de Hamás para que respondan a su plan de paz para la Franja de Gaza. Trump ha afirmado a través de sus redes sociales que si el grupo terrorista no acepta la propuesta antes de las 18:00 horas del domingo en Washington, «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto».

Trump ha ofrecido así a Hamás de plazo hasta este domingo 5 de octubre para que acepten su propuesta sobre la Franja de Gaza o será «extinguido rápidamente». El presidente ha pedido a los civiles a huir a «zonas más seguras de Gaza» en su último ultimátum de «advertencia final» a Hamás.

Trump anunció el pasado lunes el plan de 20 puntos que presentó junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Entonces, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó durante su comparecencia conjunta que Israel había aceptado el plan, que estipula el fin de la guerra, la liberación de rehenes y un plan de reurbanización este territorio de Palestina. El martes Trump destacó que daría tres o cuatro días a Hamás para aceptar el plan.

En un principio, el grupo terrorista Hamás había anunciado que iba a leer el plan de Trump. En cambio, el miércoles desafiaron a Trump: se negaron a rendirse y entregar las armas. El lunes las principales naciones árabes respaldaron la propuesta de plan de Trump a Hamás, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Turquía. Este viernes Turquía, Qatar y Egipto han presionado a los terroristas de Hamás para que acepten el plan de Netanyahu. El apoyo de Qatar se fraguó después de que Trump consiguiese que Netanyahu llamara por teléfono a Doha para disculparse por la operación de ataque contra la cúpula de Hamás en este país del Golfo Pérsico.

«Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran logro para todos! De una forma u otra, tendremos paz en Oriente Medio», ha destacado en redes sociales. «La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡Liberen a todos los rehenes, incluyendo los restos ya!».

«Debe alcanzarse un acuerdo con Hamás antes de las seis de la tarde, hora de Washington», ha continuado. «¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno como nunca antes contra Hamás! ¡Habrá paz en Oriente Medio, de una forma u otra!», ha resaltado Trump.

El presidente de Estados Unidos ha destacado que los terroristas de Hamás están «atrapados militarmente, esperando a que yo dé la orden para que sus vidas se extingan rápidamente».

«En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y asesinados», ha declarado el presidente estadounidense.

«Pido que todos los palestinos inocentes abandonen inmediatamente esta zona de potencial gran mortalidad futura y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar», ha añadido.

Trump no ha ofrecido detalles de qué partes de la Franja de Gaza quiere que huyan los civiles, pero parece referirse a la ciudad de Gaza, donde aún permanecen cientos de miles.