Mónica García recibe en Barajas a la Flotilla de Ada Colau financiada por los terroristas de Hamás

Mónica García ha ido este domingo 5 de octubre por la tarde al aeropuerto de Barajas a recibir a los españoles deportados de la Flotilla de Ada Colau financiada por los terroristas de Hamás. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid ha atendido a los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Barajas. Mónica García ha asumido las proclamas de los terroristas de Hamás: «Han tenido un gesto de valentía y apoyan el fin del genocidio de Israel».

La ministra de Sanidad ha resaltado que «han sido retenidos ilegalmente. Venimos para darles calor y cobertura. Decimos que no al genocidio de Hamás». Mónica García ha destacado que «decimos que no a la violación sistemática de la ley internacional».

«Hemos traído un equipo médico»

Mónica García ha resaltado que «hemos traído un equipo médico para que examinen si han sufrido cualquier tipo de daño». En este sentido, ha explicado que «si ellos quieren, los médicos les puedan hacer una primera evaluación».

El objetivo declarado de la Flotilla era entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, aunque según un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, las embarcaciones no llevaban ayuda, y un agente infiltrado mostró un vídeo que respaldaba esta afirmación.

Más de un mes por el Mediterráneo

Los miembros de la Flotilla de Ada Colau zarparon al pasado 31 de agosto del puerto de Barcelona. Posteriormente, se les unieron diferentes embarcaciones que habían salido de otros puertos del mar Mediterráneo. Durante el mes y medio que han estado navegando por aguas del Mediterráneo, los influencers han retransmitido su viaje a través de redes sociales.

Peleas entre palestinos e influencers gay

En cambio, el viaje ha tenido sus polémicas después de varios pasajeros de las embarcaciones se pelearon con influencers gay por considerar de que habían mezclado la causa LGTBI con la palestina.

Flotilla humanitaria sin ayuda

Pagados por Pedro Sánchez

Los 21 miembros de la Flotilla de Ada Colau que han llegado a España este domingo se han acogido a una deportación voluntaria. El Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado los gastos del viaje. según el Ministerio de Asuntos Exteriores, se les ha costeado el viaje para agilizar los trámites de deportación.

En cambio, otros miembros de la Flotilla de Ada Colau de otros países todavía esperan en Israel a que sus gobiernos les costeen el viaje. En un principio algunas capitales les han pedido a sus nacionales que sean ellos los que se paguen el viaje de regreso a sus hogares.