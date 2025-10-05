Moncloa abre otra crisis diplomática con Israel: le acusa de «secuestrar» a los españoles de la flotilla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desafiado nuevamente este domingo al de Israel al acusarlo de «secuestrador» por haber interceptado la flotilla de Gaza y haber retenido a sus miembros, a los que ha dejado en libertad para que regresen a sus países de origen. Ada Colau y otros 20 españoles que fueron a bordo de esa flotilla privada –a cuyo servicio Sánchez puso un buque de la Armada– han regresado este domingo a Madrid en un avión cuyos billetes ha pagado el Gobierno de Sánchez con cargo a los fondos públicos del Estado.

Ha sido precisamente en el madrileño Aeropuerto de Barajas donde el Gobierno, por boca de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado textualmente a Israel de haber «secuestrado ilegalmente» a los integrantes de la flotilla. Los otros 28 españoles de esa flotilla que aún están en Israel regresarán a España en cuestión de días, según ha confirmado la propia Mónica García.

Las declaraciones de esta ministra suponen una escalada dialéctica en el enfrentamiento abierto por el Gobierno de Sánchez con Israel desde hace casi dos años, ante la beligerante actitud que adoptó Moncloa por la guerra emprendida por el Ejecutivo de Netanyahu contra los terroristas de Hamás que cometieron, el 7 de octubre de 2023, la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Hamás, que tiene su nido en Gaza –territorio en el que lleva años imponiendo su poder al margen de la Autoridad Nacional Palestina–, ha aplaudido en varias ocasiones a Pedro Sánchez. Netanyahu, por su parte, ha acusado al Ejecutivo PSOE-Sumar de «antisemita», de alentar el odio hacia los judíos.

Ahora está por ver la reacción del Ejecutivo hebreo a esta nueva andanada lanzada por Moncloa a través de Mónica García, que este domingo ha acudido a Barajas en su condición de ministra. Como tal se ha expresado, como cuando ha detallado que había ordenado desplazar a Barajas a «un equipo de médicos» de Sanidad Exterior para que, «si lo desean», Colau y los otros 20 miembros de la flotilla que han regresado a España sean sometidos a un reconocimiento de su salud.

Sin mención alguna a la matanza de judíos cometida por Hamás y que desató la guerra de Israel sobre Gaza, donde los terroristas islamistas mantienen secuestrados a decenas de hebreos a los que se llevaron en aquel atentado masivo del 7 de octubre de 2023, Mónica García se ha limitado a acusar de «secuestrador» al Estado de Israel por haber interceptado y retenido momentáneamente a los miembros de la flotilla.

La ministra Mónica García también ha dado las «gracias» a «todos activistas y ciudadanos que se han echado a la calle ante el genocidio y la sistemática del derecho internacional por parte de Israel». Asimismo, ha dicho que los miembros de la flotilla, al embarcarse en ella, han tenido un «gesto de valentía» y que su presencia como ministra en Barajas responde al deseo de «darles calor» en su regreso a España.

Las declaraciones de Mónica García se producen horas después de que otro ministro, en este caso el socialista Óscar López, haya lanzado un mensaje en redes sociales elogiando a los manifestantes propalestinos que este sábado por la tarde gritaron contra Ayuso, contra el PP y contra Israel, marcha en la que se ultrajó la bandera de España. Esa manifestación, auspiciada por el PSOE y sus socios de ultraizquierda, ha sido calificada por Óscar López como «lección de dignidad».