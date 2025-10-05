El ministro López califica de «lección de dignidad» la protesta en la que se ultrajó la bandera de España

La manifestación pro-Gaza que tuvo lugar este sábado en Madrid, animada por el PSOE y sus socios de ultraizquierda para usarla contra Ayuso y el PP, ha sido efusivamente aplaudida en público por –entre otros– el ministro socialista Óscar López, a su vez líder del PSOE en la Comunidad madrileña. «Lección de dignidad», ha proclamado López para aplaudir esa protesta en la que se ultrajó la bandera de España.

En los momentos finales de la marcha de protesta –que fue cuando se produjo el ultraje a la bandera–, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, publicó un mensaje que ha mantenido en su red social X (antes Twitter) aplaudiendo sin matiz alguno todo lo ocurrido en la manifestación. «Gracias al pueblo de Madrid que está dando una lección de dignidad frente a la falta de humanidad de los dirigentes del PP».

Horas antes, Óscar López había publicado otro tuit en el que calentaba el ambiente y animaba a sumarse a la manifestación para instrumentalizarla contra el PP: «Los madrileños que salís a las calles contra el genocidio no sois gentuza, como dicen en el PP. Sois mucho mejores que los gobernantes que tenemos en Madrid».

En esa manifestación aplaudida sin matices por Óscar López, varios de quienes participaron en la protesta sacaron una bandera de España, la intentaron romper violentamente, la rasgaron, la zarandearon con evidente desprecio, la arrastraron y la pisotearon. Todo ello lo hicieron ante la presencia pasiva de agentes policiales que integraban el dispositivo desplegado para esta manifestación, cuya actuación sigue órdenes del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Gracias al pueblo de Madrid que está dando una lección de dignidad frente a la falta de humanidad de los dirigentes del PP pic.twitter.com/OgrwSExng4 — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) October 4, 2025

Varios manifestantes sacaron una bandera de España, la intentaron romper violentamente, la rasgaron, la zarandearon con evidente desprecio, la arrastraron y la pisotearon. La acción fue presenciada por numerosos manifestantes que les hicieron corro entre gritos de «¡No nos representa!», en referencia a la bandera de España, mientras se exhibían con orgullo numerosas banderas palestinas.

Los agentes de la Policía vieron los hechos pero no se acercaron hasta que quienes ultrajaron la bandera decidieron dejar tirada la enseña. En ese momento, tres agentes se acercaron pausadamente y recogieron la desvencijada bandera. En la secuencia que fue grabada por las cámaras de OKDIARIO no se aprecia en ningún momento que la Policía procediera siquiera a la identificación de los autores de estos hechos.

Hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga como delito el ultraje a la bandera de España, si bien la jurisprudencia en ocasiones ha optado por considerarlo en ciertas circunstancias como mera «libertad de expresión». En cualquier caso, son los jueces a los que les corresponde evaluar hechos como los ocurridos este sábado en la manifestación propalestina de Madrid.

En esa misma marcha se lanzaron numerosos gritos contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida y contra el PP. Llegó a exhibirse una gran pancarta mofándose de Ayuso, en la que aparecían varios fotomontajes de su cabeza con rostro de calavera y la leyenda «Israel Díaz Ayuso».