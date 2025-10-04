El PSOE y la ultraizquierda usan la manifestación pro-Gaza en Madrid para gritar contra Ayuso y el PP

El PSOE y sus socios de ultraizquierda han aprovechado la manifestación pro-Gaza de este sábado en Madrid para atacar a Ayuso y al PP. En la marcha, en la que ha resultado especialmente llamativa la gran presencia de niños –algunos de muy corta edad– que han sido llevados por sus padres, han sido abundantes los gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. La manifestación ha sido dominada por activistas y grupos de las órbitas del PSOE y sus socios de gobierno y parlamentarios.

Entre los asistentes a esta manifestación ha figurado el controvertido presentador de Mañaneros de TVE, Javier Ruiz, cuyo programa ha desatado una fuerte protesta por parte de los profesionales del ente representados en el Consejo de Informativos de Televisión Española.

La órbita progubernamental ahonda así su estrategia de instrumentalizar la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamás –que se desató tras la masiva matanza de judíos del 7 de octubre de 2023– para atacar al PP. En la manifestación se ha exhibido una gran pancarta con fotomontajes de la cabeza de Isabel Díaz Ayuso con rostro de calavera y la leyenda «Israel Díaz Ayuso». También se han proferido gritos contra el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida.

«¡Palestina vencerá!», «¡Palestina libre!», «¡Netanyahu asesino!» o «¡Stop genocidio!» han sido algunos de los lemas que se han coreado y que figuraban también entre los múltiples carteles que se han exhibido en esta manifestación contra Israel, sin referencia alguna al terrorismo de Hamás que lleva años gobernando Gaza, donde anida e impone su poder, al margen de la Autoridad Nacional Palestina.

En esta manifestación ha participado activamente el Partido Comunista (PCE), partido integrado en Sumar, la coalición que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El secretario general del PCE es Enrique Santiago, diputado nacional en las filas de Sumar.

Entre las pancartas figuraban también algunas de movimientos LGTBI, como una en la que se ha podido leer «Feministas contra el genocidio del pueblo palestino».

La marcha ha partido desde las inmediaciones de la estación de Atocha, ha subido por el Paseo del Prado hasta Cibeles y ha seguido por la Gran Vía para acabar en Callao.

Esta manifestación se produce horas después –y a pesar– de que Hamás ha aceptado el plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, asumido por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y por el que apuestan también países árabes como Egipto o Qatar. Especialmente relevante ha sido la presión ejercida por Qatar sobre Hamás para que acepte este plan de paz.