Ayuso: «Que te aplauda Hamás es suicida, ofender en nombre de los españoles a los judíos, una canallada»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le aplauda un grupo terrorista como Hamás por sus palabras y postura en el conflicto entre Israel y Palestina. «Es suicida», ha opinado la jefa del Ejecutivo regional, quien ha añadido sobre Sánchez que «ofender en nombre de los españoles a los judíos» es «una canallada».

Ayuso ha advertido en su comparecencia en el encuentro informativo Forum Europa de que «pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España, y se queda como una casa sin puertas y sin ventanas ante el panorama internacional que tenemos». La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha afirmado que en el Gobierno de Sánchez son «tan listos» que por su culpa en España «hemos sabido despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes».

«Y esto es suicida, tanto que a su veto sectario le ha tenido que añadir una cláusula de salvaguarda. El papelón de la ministra de Defensa en un momento así en el mundo es de no creer», ha opinado Díaz Ayuso este jueves.

«Que nuevamente te aplauda Hamás es suicida, ser la cabeza de la extrema izquierda en el mundo también», ha subrayado la presidenta madrileña, siempre en dirección al Gobierno nacional. «Ofender en nombre de todos los españoles a los judíos, empezando por los que son compatriotas tuyos, es una canallada; alimentar el antisemitismo, el fascismo y el comunismo es siempre el camino para el peor totalitarismo», añade.

Ayuso también se ha centrado en la situación «excepcional» impulsaba «desde el Palacio de la Moncloa». La presidenta ha denunciado que el jefe del Ejecutivo central no respeta «ni a su propio partido», al que miente «para llegar al poder», pero también oculta «sus verdaderos planes, comiéndose toneladas de hemeroteca que le recuerdan que todo lo que hace y dice es, sencillamente mentira».

La estrategia de Sánchez, según Ayuso, está enfocada en que «no gobierne la derecha» a pesar de que esta «lleva 30 años gobernando la Comunidad de Madrid y en 12 comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos».

«Sánchez vive para que haya dos Españas y que una acabe con la otra, como hace el mismo operando contra el adversario, la alternancia política para seguir en la Moncloa, como poco, hasta que someta el Poder Judicial, a la prensa, amnistiando a todo su entorno», ha afirmado Isabel Díaz Ayuso.

El «culebrón caribeño» de Sánchez

En su intervención, Díaz Ayuso también ha repasado «una semana cualquiera» en lo que ha denominado «el culebrón caribeño» que tiene Pedro Sánchez montado en La Moncloa.

La presidenta madrileña subraya que David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno «es enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias», pero también que Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, así como su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, «se sentarán en el banquillo».

«El último secretario de Organización del partido del presidente del Gobierno lleva meses en Soto del Real», ha comentado Díaz Ayuso en referencia a Santos Cerdán, destacando también que José Luis Ábalos, «el anterior ministro de Transportes, mano derecha del presidente en el gobierno y en el partido, está siendo investigado por posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación».

Por último, Ayuso ha incidido en la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que «depende del amo», Sánchez, y «trabaja como ministro 23 para protegerles a todos desde dentro». «Tiene pendiente la fecha de su juicio por revelación de secretos», ha completado.