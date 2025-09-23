La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes a su pareja tras conocerse la apertura de su juicio oral por fraude fiscal y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dirigir las portadas mediáticas» del país.

La presidenta ha realizado estas declaraciones desde el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, alegando que los escándalos tienen el «tamaño y la duración» que a Pedro Sánchez le conviene. Además, Ayuso ha subrayado que siempre se ha mantenido en la «misma posición» con respecto a la investigación a su pareja, Alberto González Amador, «un particular que nada tiene que ver» con su gestión en la Comunidad de Madrid.

González Amador está acusado por presunto fraude fiscal de 350.000 euros correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, así como de supuesta pertenencia a un grupo criminal. La juez Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, dicta el auto en el que también se procesan a otros cuatro investigados.

De igual manera, la presidenta ha comparado la cobertura de la investigación a su pareja con los recientes problemas judiciales y fiscales del entorno de Sánchez, incluyendo a figuras como Santos Cerdán o José Luis Ábalos, así como los fallos en las pulseras antimaltrato. «Es como un espejo», señala Ayuso, aludiendo a lo que considera un «patrón en la agenda mediática», donde cada escándalo del presidente se refleja en los titulares, al mismo tiempo que se expone a su entorno personal.

«Cada caso de corrupción, siempre tienen ahí al mismo, al señor que no ha tenido todavía juicio, pero nos obliga a todo el mundo a posicionarse», ha reprochado.

Ayuso ha recalcado también que la decisión judicial sobre su pareja es «más de lo mismo», y que se trata de una inspección fiscal correspondiente a una época en la que ni siquiera eran pareja, por lo que no guarda relación con su gestión como presidenta.

«No puedo entrar en ese juego. Y lo lamento, yo sé que les encantaría que dijera más cosas para tenerme atrapada en mis propias palabras. No tengo nada que ver. Es una inspección fiscal que se retrotrae en una época en la que ni siquiera nos conocíamos», ha enfatizado.