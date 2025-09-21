La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la «mala gestión» y el «muy poco feminismo» del Gobierno de España tras los fallos en las pulseras antimaltrato y las escandalosas consecuencias desveladas por OKDIARIO que destaca incluso la Fiscalía General del Estado. Ayuso ha pedido investigar «hasta el final» el caso para saber lo que ha sucedido.

Sí se ha expresado Díaz Ayuso este domingo en la carrera popular Madrid corre por Madrid 2025 tras conocerse las graves alertas desveladas por absoluciones de acusados por «múltiples fallos» detectados en estos dispositivos telemáticos de las pulseras antimaltrato.

Díaz Ayuso ha remarcado que lo que se ha conocido hasta ahora «hiela la sangre» porque se trata de un relato «lleno de vacíos, huecos y mentiras» y ha censurado que «se ha dejado desprotegida a muchas mujeres».

«Después de la Ley del sí es sí, ahora viene que no han tenido una protección por parte del Gobierno y esto evidentemente demuestra una mala gestión, muy poco feminismo y desde luego muy poco tacto y transparencia», ha criticado Ayuso sobre las pulseras antimaltrato.

La dirigente madrileña ha pedido que se investigue «hasta el final» para saber «exactamente» lo que ha ocurrido y «cómo ha podido suceder que tantas mujeres hayan estado en esa situación». Ha reclamado que «se depuren responsabilidades».

«Que alguien tome cartas y que se depuren responsabilidades. Hacía tiempo que no veíamos cosas tan gordas. En la parte de la gestión vemos muchas, pero dejar a mujeres víctimas desprovistas… es tremendo», ha concluido.

Juegos Olímpicos en Madrid

Por otro lado, Ayuso, ha asegurado que «peleará» por unos Juegos Olímpicos en la capital, aunque ha reconocido que las manifestaciones propalestinas de La Vuelta a España «han ayudado bastante poco».

«Vamos a pelear los Juegos Olímpicos. Es verdad que lo sucedido con la Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día», ha manifestado este domingo desde la carrera popular Madrid corre por Madrid 2025, informa Ep.

No obstante, Díaz Ayuso ha recalcado que la capital «tiene muchísimo hecho» con el Eurobasket, la National Football League (NFL) o grandes eventos de «toda magnitud» que «demuestran que Madrid está preparada para acoger los eventos más complejos y atrayendo nacionalidades de todo el planeta».

«Somos deportivos y deportistas, en todos los pueblos, en todos los distritos cada vez se practican más deportes, hay mejores instalaciones, lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros», ha subrayado.